Альтернативи - BrioHR

Jibble

jibble.io

Просте керування робочим часом і відвідуваністю для команд. Співробітники можуть відстежувати час (або, як ми кажемо, перемикати) і виходити зі свого веб-браузера, мобільного телефону або спеціального годинника за допомогою iPad або планшета Android. У Slack і Microsoft Teams є навіть розумний бот. ...