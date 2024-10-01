Альтернативи - BrioHR
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі включає рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Zoho People
zoho.com
Створено для створення щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, а ви піклуєтесь про своїх співробітників. Від найму, адаптації та управління відвідуваністю до відстеження робочого часу та оцінювання, у нас є все.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Clockify
clockify.me
Найпопулярніший засіб відстеження вільного часу для команд Clockify допомагає компаніям будь-якого розміру, цифровим агентствам, неурядовим організаціям і освітнім установам відстежувати продуктивність і оплачувані години роботи в проектах. Платформа дозволяє менеджерам вказувати тривалість кожного ...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track (раніше Toggl) — це додаток для відстеження часу, яким керує Toggl OÜ зі штаб-квартирою в Таллінні, Естонія, який пропонує онлайн-послуги відстеження часу та звітності через свій веб-сайт, а також програми для мобільних пристроїв і комп’ютерів. Toggl Track відстежує часові блоки, які д...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Homebase
joinhomebase.com
Понад 100 000 малих (але могутніх) компаній використовують Homebase для керування своїми погодинними командами, за допомогою планування персоналу, годинника тощо.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Jibble
jibble.io
Просте керування робочим часом і відвідуваністю для команд. Співробітники можуть відстежувати час (або, як ми кажемо, перемикати) і виходити зі свого веб-браузера, мобільного телефону або спеціального годинника за допомогою iPad або планшета Android. У Slack і Microsoft Teams є навіть розумний бот. ...
ZingHR
zinghr.com
ZingHR є рушійною силою, яка допомагає організаціям вийти за рамки автоматизації та надати рішення, яке може безпосередньо вплинути на бізнес-результати та покращити досвід співробітників. ZingHR прагне до підходу, орієнтованого на співробітників і мобільного. Платформа Enterprise HCM для вдосконале...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Harvest
getharvest.com
Harvest дозволяє легко відстежувати час, отримувати інформацію з минулих проектів і отримувати гроші за свою роботу. Спеціальні програми та інтеграція з такими популярними інструментами, як Asana та Slack, дозволяють Harvest вписатися в робочий процес вашої команди. Широкий вибір візуальних звітів з...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...
Insightful
insightful.io
Insightful — це програмне забезпечення для аналітики робочої сили та підвищення продуктивності, яке допомагає вам працювати більш поінформовано за допомогою практичних даних. Зрозумійте, як найкраще працює ваша команда, і надихніть продуктивність за допомогою моніторингу продуктивності співробітникі...
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були адаптован...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти упра...