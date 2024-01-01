Альтернативи - BrilliantDirectories

Rungway

rungway.com

Створіть безпечний простір, щоб люди могли отримати поради щодо роботи та життя від своїх колег. Більше, ніж просто платформа для наставництва, Rungway втілює в життя цінності вашої компанії та дає кожному можливість висловитися на найважливіші для них теми, покращує залучення та добробут працівникі...