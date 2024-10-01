Альтернативи - Brightpearl

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим працівникам приходити та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera — це відзначена нагородами інтегрована платформа, яка дозволяє малому та середньому бізнесу швидше масштабуватися за допомогою меншої кількості інструментів. Сотні тисяч малих і середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, інвентаризацією, нарахуванням з...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готі...

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

З 1999 року Ecount Inc. продовжує пропонувати одне з найдоступніших і настроюваних хмарних рішень для планування ресурсів підприємства (ERP) на ринку. Надаючи повністю інтегровану надійну систему керування даними, Ecount ERP допомогла більш ніж 20 000 малих і середніх підприємств у всьому світі. Ко...

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом, орієнтоване на простоту, функціональність і налаштування. Повний контроль над своїми покупками, продажами, запасами, фінансами та витратами. Керуйте всіма повсякденними справами в одному місці. Ідеально підходить для всіх видів бізн...

SAP

SAP

sap.com

У SAP наша мета — допомогти світу працювати краще та покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та ро...

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Dolibarr ERP & CRM — це сучасний програмний пакет, який допомагає керувати діяльністю вашої організації (контакти, постачальники, рахунки-фактури, замовлення, запаси, порядок денний…). Це пакет програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом (написаний на PHP із покращенням JavaScript), розробл...

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла). Acumatica...

weclapp

weclapp

weclapp.com

weclapp є провідним хмарним постачальником програмного забезпечення CRM та ERP, призначеного для малого та середнього бізнесу. Повністю інтегрована система може бути використана для легкого керування всіма вашими клієнтами, проектами, рахунками-фактурами, замовленнями, статтями, квитками та багатьом...

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектам...

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продав...

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy — це доступне та зручне хмарне програмне забезпечення для планування виробництва для невеликих виробників (10–200 співробітників) із самообслуговуванням. Програмне забезпечення являє собою набір, що містить модулі планування виробництва, CRM, закупівель, управління ланцюгом поставок і контр...

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління гот...

ERPNext

ERPNext

erpnext.com

ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python. ERPNext ...

Marg ERP

Marg ERP

margcompusoft.com

Маючи понад 1 мільйон задоволених користувачів, понад 800 центрів продажу та підтримки, Marg ERP є справжнім лідером у спрощенні процесу адаптації GST. MARG ERP Ltd. має свій досвід у наданні ідеальних індивідуальних рішень для інвентаризації та бухгалтерського обліку для всіх підприємств, щоб отри...

Exact

Exact

exact.com

Exact розробляє хмарне програмне забезпечення для малих і середніх компаній та їхніх бухгалтерів. Продукти автоматизують бізнес-процеси в таких сферах, як фінанси та кадри, і пропонують спеціальні рішення ERP для оптової торгівлі, виробництва, проектів і будівництва. Це економить час і дає зрозуміти...

Striven

Striven

striven.com

Ваш бізнес у найкращому вигляді. Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе необхідне для збільшення прибутку, ефективної роботи та покращення операцій. Striven — це комплексне програмне рішення — ми об’єднали всі основні функції, необхідні для бухгалтерс...

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

ERPAG

ERPAG

erpag.com

ERPAG — це хмарне рішення для планування ресурсів підприємства (ERP). Він підходить для малого та середнього бізнесу в різних галузях, включаючи автомобільну, роздрібну торгівлю, освіту, інформаційні технології тощо. Основні функції включають управління продажами, закупівлями, управління виробництво...

LOGIC ERP

LOGIC ERP

logicerp.com

Наш досвід у наданні інтегрованого програмного забезпечення ERP, програмного забезпечення для роздрібної торгівлі та POS тисячам клієнтів на сьогодні допоміг їм досягти їхніх бізнес-цілей. ERP-рішення, розроблені LOGIC, характеризуються своєю гнучкістю та масштабованістю, щоб сприяти зростанню бізне...

Veepan ERP

Veepan ERP

veepan.com

Veepan — це хмарне програмне забезпечення ERP для будь-якого бізнесу. Його було зареєстровано в листопаді 2018 року в Нью-Делі, Індія. Послуги Veepan включають: 1) Програмне забезпечення для виставлення рахунків 2) Управління запасами 3) Бухгалтерський облік 4) Підтримка подання GST 5) Управління п...

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу – від цеху до верхнього поверху – для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий ...

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектам...

Daftra

Daftra

daftra.com

Daftra — це перший інтегрований і безпечний портал для керування вашим бізнесом або компанією в Інтернеті. Хмарні служби Daftra працюють цілодобово, забезпечуючи 99,9% присутності в мережі, оскільки наші захищені сервери розташовані в кількох країнах і працюють паралельно, щоб отримати доступ до зах...

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

ZapInventory — це хмарне програмне забезпечення для керування запасами, розроблене для малого та середнього бізнесу. Це дозволяє користувачам керувати запасами, продажами, закупівлями, постачальниками, клієнтами тощо. Завдяки таким функціям, як сканування штрих-кодів, керування замовленнями та підтр...

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