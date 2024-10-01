Альтернативи - Brightpearl
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим працівникам приходити та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.
Deskera
deskera.com
Deskera — це відзначена нагородами інтегрована платформа, яка дозволяє малому та середньому бізнесу швидше масштабуватися за допомогою меншої кількості інструментів. Сотні тисяч малих і середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, інвентаризацією, нарахуванням з...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готі...
ECOUNT ERP
ecount.com
З 1999 року Ecount Inc. продовжує пропонувати одне з найдоступніших і настроюваних хмарних рішень для планування ресурсів підприємства (ERP) на ринку. Надаючи повністю інтегровану надійну систему керування даними, Ecount ERP допомогла більш ніж 20 000 малих і середніх підприємств у всьому світі. Ко...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом, орієнтоване на простоту, функціональність і налаштування. Повний контроль над своїми покупками, продажами, запасами, фінансами та витратами. Керуйте всіма повсякденними справами в одному місці. Ідеально підходить для всіх видів бізн...
SAP
sap.com
У SAP наша мета — допомогти світу працювати краще та покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та ро...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM — це сучасний програмний пакет, який допомагає керувати діяльністю вашої організації (контакти, постачальники, рахунки-фактури, замовлення, запаси, порядок денний…). Це пакет програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом (написаний на PHP із покращенням JavaScript), розробл...
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла). Acumatica...
weclapp
weclapp.com
weclapp є провідним хмарним постачальником програмного забезпечення CRM та ERP, призначеного для малого та середнього бізнесу. Повністю інтегрована система може бути використана для легкого керування всіма вашими клієнтами, проектами, рахунками-фактурами, замовленнями, статтями, квитками та багатьом...
MYOB Australia
myob.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектам...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продав...
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy — це доступне та зручне хмарне програмне забезпечення для планування виробництва для невеликих виробників (10–200 співробітників) із самообслуговуванням. Програмне забезпечення являє собою набір, що містить модулі планування виробництва, CRM, закупівель, управління ланцюгом поставок і контр...
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління гот...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python. ERPNext ...
Marg ERP
margcompusoft.com
Маючи понад 1 мільйон задоволених користувачів, понад 800 центрів продажу та підтримки, Marg ERP є справжнім лідером у спрощенні процесу адаптації GST. MARG ERP Ltd. має свій досвід у наданні ідеальних індивідуальних рішень для інвентаризації та бухгалтерського обліку для всіх підприємств, щоб отри...
Exact
exact.com
Exact розробляє хмарне програмне забезпечення для малих і середніх компаній та їхніх бухгалтерів. Продукти автоматизують бізнес-процеси в таких сферах, як фінанси та кадри, і пропонують спеціальні рішення ERP для оптової торгівлі, виробництва, проектів і будівництва. Це економить час і дає зрозуміти...
Striven
striven.com
Ваш бізнес у найкращому вигляді. Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе необхідне для збільшення прибутку, ефективної роботи та покращення операцій. Striven — це комплексне програмне рішення — ми об’єднали всі основні функції, необхідні для бухгалтерс...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
ERPAG
erpag.com
ERPAG — це хмарне рішення для планування ресурсів підприємства (ERP). Він підходить для малого та середнього бізнесу в різних галузях, включаючи автомобільну, роздрібну торгівлю, освіту, інформаційні технології тощо. Основні функції включають управління продажами, закупівлями, управління виробництво...
LOGIC ERP
logicerp.com
Наш досвід у наданні інтегрованого програмного забезпечення ERP, програмного забезпечення для роздрібної торгівлі та POS тисячам клієнтів на сьогодні допоміг їм досягти їхніх бізнес-цілей. ERP-рішення, розроблені LOGIC, характеризуються своєю гнучкістю та масштабованістю, щоб сприяти зростанню бізне...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan — це хмарне програмне забезпечення ERP для будь-якого бізнесу. Його було зареєстровано в листопаді 2018 року в Нью-Делі, Індія. Послуги Veepan включають: 1) Програмне забезпечення для виставлення рахунків 2) Управління запасами 3) Бухгалтерський облік 4) Підтримка подання GST 5) Управління п...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу – від цеху до верхнього поверху – для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий ...
MYOB New Zealand
myob.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектам...
Daftra
daftra.com
Daftra — це перший інтегрований і безпечний портал для керування вашим бізнесом або компанією в Інтернеті. Хмарні служби Daftra працюють цілодобово, забезпечуючи 99,9% присутності в мережі, оскільки наші захищені сервери розташовані в кількох країнах і працюють паралельно, щоб отримати доступ до зах...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory — це хмарне програмне забезпечення для керування запасами, розроблене для малого та середнього бізнесу. Це дозволяє користувачам керувати запасами, продажами, закупівлями, постачальниками, клієнтами тощо. Завдяки таким функціям, як сканування штрих-кодів, керування замовленнями та підтр...