Альтернативи - Bridgit

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — це комплексне програмне забезпечення для керування робочим майданчиком, яке з’єднує поле з офісом — від майстрів до керівника проекту та всіх між ними. Це забезпечує ефективний обмін інформацією в режимі реального часу в межах всієї команди, що призводить до значної економії часу. Кожен ...