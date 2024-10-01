Альтернативи - Bridgit
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend — це провідне програмне забезпечення для управління проектами житлового будівництва, якому довіряють будівельники, ремонтники та спеціалізовані підрядники. З 2006 року ми надаємо підрядникам можливість взяти під контроль проекти та внести ефективність, організованість і безперебійну ком...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus — це універсальний додаток №1 для покрівлі, який робить підрядників героями з 2013 року. Тисячі підрядників щодня покладаються на JobNimbus, щоб керувати всіма аспектами свого бізнесу: маркетингом, продажами, виробництвом, виставленням рахунків і комунікацією.
Procore
procore.com
Програмне забезпечення для будівництва Procore керує вашими будівельними проектами, ресурсами та фінансами від планування до закриття. Платформа підключає кожного учасника проекту до рішень, створених спеціально для галузі для власника, генерального підрядника та спеціального підрядника. Здатність с...
Houzz Pro
houzz.com
Houzz є провідною платформою для ремонту та дизайну будинків. У Houzz є спільнота мільйонів власників будинків і професіоналів з реконструкції будинків і дизайну. Houzz Pro — це комплексне рішення, яке дає змогу професіоналам із реконструкції будинків і дизайну виділитися, залучити більше клієнтів і...
Contractor Foreman
contractorforeman.com
ЗАРАЗ: починаючи з $49/м для ВСІЄЇ компанії, Contractor Foreman є найдоступнішим комплексним рішенням для управління будівельними проектами. Безкоштовна пробна версія + 100-денна гарантія Швидко та легко створюйте оцінки, розклади, щоденні журнали, картки часу (з GPS), онлайн-підписи, рахунки-фактур...
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire — це комплексне програмне забезпечення для керування робочим майданчиком, яке з’єднує поле з офісом — від майстрів до керівника проекту та всіх між ними. Це забезпечує ефективний обмін інформацією в режимі реального часу в межах всієї команди, що призводить до значної економії часу. Кожен ...
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot Systems Cloud — це найкраща інтегрована система управління для компаній будівельного світу, яка замінює паперові форми, електронні таблиці, текстові документи, PDF-файли, статичні папки та незграбні програми єдиною зручною програмною платформою без коду, якій довіряють і люблять компанії б...
JobTread
jobtread.com
Найрозумніший спосіб керувати своїми будівельними роботами Організуйтесь, завершуйте свої проекти вчасно та збільшуйте свої прибутки. JobTread — це комплексне програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає вам керувати всіма вашими бізнес-процесами, від продажів і оцінки до завер...
Raken
rakenapp.com
Що таке Ракен? Програмне забезпечення Raken для керування полями допомагає збирати точні дані проекту в режимі реального часу. Від цифрової документації та відстеження виробництва до інструментів безпеки, ви матимете інформацію, необхідну для вдосконалення ваших проектів і зменшення витрат. Більше ж...
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager — це відзначена нагородами компанія, що розробляє програмне забезпечення для управління проектами, яка змінює спосіб роботи компаній. Наші SaaS-рішення для управління роботою забезпечують співпрацю світового класу для тисяч клієнтів у всьому світі за допомогою інструментів для планува...
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHo...
Albiware
albiware.com
Єдина система для керування всім вашим бізнесом Відчуйте свободу, коли використовуєте Albi. Відчуйте підвищення ефективності, виконайте більше завдань, отримайте р
LetsBuild
letsbuild.com
Програмне забезпечення для управління будівельними проектами LetsBuild забезпечує видимість у реальному часі та доступ до всієї важливої інформації, яка вам потрібна. Створений для керівників будівельних робіт, менеджерів об’єктів і майстрів, він дає вам змогу планувати свій проект, керувати робоч...
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop — це просте, потужне програмне забезпечення для управління роботою та автоматизації нових енергетичних проектів, включаючи встановлення сонячних батарей, експлуатацію та технічне обслуговування сонячних батарей, управління сонячними проектами та технічне обслуговування вітрових електростанцій....
Fieldly
fieldly.com
Fieldly — це цифровий проектний інструмент, спеціально розроблений для професіоналів у сфері будівництва та монтажу. Ми скорочуємо ваше адміністрування та допомагаємо отримати повний контроль над проектами.
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces — це платформа управління проектами для будівельних компаній. Веб-платформа пропонує багато функцій для підтримки та полегшення керування проектами та завданнями, управління документами, управління фінансами, командної співпраці та відстеження ефективності. Пристосований до потреб будів...
BrickControl
brickcontrol.com
Програмне забезпечення Cloud Computing для управління будівельними проектами. Підходить від невеликих реформ до великих будівельних проектів і будівельних робіт.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana — це стратегічна платформа управління чисельністю персоналу, яка допомагає компаніям, що розвиваються, відстежувати витрати на кількість персоналу, співпрацювати над планами найму та прогнозувати витрати в режимі реального часу. Більшість компаній, що розвиваються сьогодні, планують чисель...
Outbuild
outbuild.com
SaaS для більш ефективного планування та планування будівельних проектів. Єдина платформа, яка дозволяє вам створювати та об’єднувати ваш головний розклад, прогноз і тижневі плани в одному, щоб покращити робочий процес планування на місці та виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету.
Fonn
fonn.com
Зручне програмне забезпечення для управління проектами для будівельних бригад. Виконайте роботу. Підвищуйте ефективність і зменшуйте помилки за допомогою Fonn Construction. Fonn Construction — це польовий інструмент із високою простотою використання та значно нижчою вартістю, ніж інші інструменти д...
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro від Hyphen Solution – це онлайн-додаток для планування будівництва в реальному часі, який забезпечує співпрацю та керування ланцюгом поставок. BuildPro дає змогу будівельникам та їхнім постачальникам (підприємствам) повідомляти про доставку матеріалів і терміни робіт.
VisiLean
visilean.com
Покращення командної співпраці та продуктивності ніколи не було таким простим. VisiLean, розроблений на основі системи Last Planner®, дозволяє вам співпрацювати з вашими командами на місці для визначення реалістичних планів. Завдяки спеціальній інтеграції BIM і підтримці мобільних додатків він надає...
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio — це сучасне, зручне програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає будівельникам і підрядникам залишатися організованими та працювати ефективно. Цей продукт дозволяє легко відстежувати фінансування проекту, виконувати завдання, керувати документами та співпрацювати з коман...
NextMinute
nextminute.com
NextMinute — це надійне програмне забезпечення для підприємців, яке допомагає краще вести бізнес. Наш продукт забезпечує просте у користуванні керування завданнями, табелі обліку робочого часу, оцінювання та котирування, виставлення рахунків та інтегрується з постачальниками послуг бухгалтерського о...
Revizto
revizto.com
Revizto — це програмне забезпечення для відстеження проблем у режимі реального часу для архітектури, проектування та будівництва з акцентом на співпрацю та координацію проектів BIM. Revizto використовує інтелект BIM і робить його миттєво доступним для всієї команди проекту.
eSUB
esub.com
eSUB — це єдина платформа для управління проектами, створена для комерційних субпідрядників. eSUB стандартизує процедури управління проектами, щоб користувачі на місцях і в офісі могли легко вводити дані, події на місці, трудову діяльність, витрати на матеріали, час і робочу силу в базу даних з можл...
RedTeam
redteam.com
Шукаєте програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допоможе вам завершити якісні проекти вчасно та безпечно? Відвідайте RedTeam, щоб отримати все, що потрібно вашому бізнесу.