Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BridgerPay» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

BridgerPay — це перша в світі платформа платіжних операцій, створена для автоматизації ВСІХ платіжних потоків за допомогою інтерфейсу, схожого на Lego, що дає змогу БУДЬ-ЯКОМУ бізнесу масштабувати свої платежі, статистику та дохід за допомогою безкодового, уніфікованого та агностичного програмного забезпечення.

Вебсайт: bridgerpay.com

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