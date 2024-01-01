BridgerPay

BridgerPay

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Вебсайт: bridgerpay.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BridgerPay — це перша в світі платформа платіжних операцій, створена для автоматизації ВСІХ платіжних потоків за допомогою інтерфейсу, схожого на Lego, що дає змогу БУДЬ-ЯКОМУ бізнесу масштабувати свої платежі, статистику та дохід за допомогою безкодового, уніфікованого та агностичного програмного забезпечення.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів
Програмне забезпечення для організації платежів

Вебсайт: bridgerpay.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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