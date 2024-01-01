Bridgecard

Bridgecard

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Вебсайт: bridgecard.cards

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Bridgecard є емітентом карток для Африки. Ми дозволяємо будь-якій фінтех-компанії легко запропонувати своїм клієнтам картку з логотипом Mastercard або Visa, яка працюватиме в будь-якій точці світу.

Вебсайт: bridgecard.cards

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