Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bridgecard» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bridgecard є емітентом карток для Африки. Ми дозволяємо будь-якій фінтех-компанії легко запропонувати своїм клієнтам картку з логотипом Mastercard або Visa, яка працюватиме в будь-якій точці світу.

Вебсайт: bridgecard.cards

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