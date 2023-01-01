Альтернативи - Brame

Goosechase

goosechase.com

З Goosechase досвід — це все! Спочатку натхненний полюванням на сміття, Goosechase — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спі...