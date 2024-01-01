Альтернативи - Brainstory

Induct

web.induct.net

Induct — це безкоштовна платформа, розроблена, щоб трохи полегшити ваше життя вдома та на роботі. Ви отримуєте доступ до відеозустрічей, приватних і групових чатів, необмежений простір для зберігання, окрему робочу кімнату для проектів і робочих груп і багато іншого. Усе, що вам потрібно, в одному м...