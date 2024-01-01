BrainStation є світовим лідером у сфері навчання цифровим навичкам і трансформації робочої сили. BrainStation наймає інструкторів з найбільш інноваційних і цифрових компаній у світі, включаючи Google, Facebook, Shopify, Amazon і Nike. Ці галузеві експерти допомагають розробляти та доставляти наш контент, і станом на 2020 рік BrainStation підготував понад 100 000 професіоналів і деякі з найбільших корпорацій у світі за нашими основними дисциплінами; дані, дизайн, веб-розробка, продукт і маркетинг. Студенти BrainStation навчаються онлайн під керівництвом інструкторів у 100 країнах і мають фізичні офіси та кампуси в Нью-Йорку, Лондоні, Маямі, Торонто та Ванкувері, щоб також надавати першокласне особисте навчання.

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