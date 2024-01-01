Bracket

Bracket

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Вебсайт: usebracket.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Створюйте Postgres, а не Salesforce. Налаштуйте швидку двосторонню синхронізацію між CRM і найпопулярнішими базами даних у світі. Запускайте свої програми та внутрішні потоки в базі даних, яка вам подобається.

Вебсайт: usebracket.com

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