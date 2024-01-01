BotPenguin

BotPenguin

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Вебсайт: botpenguin.com

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Ми шукаємо потужний і простий у використанні конструктор чат-ботів? Не дивіться далі, ніж BotPenguin! Наш конструктор чат-ботів на основі ШІ спрощує створення та розгортання чат-ботів без необхідності кодування. Чат-боти BotPenguin можуть відповідати на запити клієнтів, залучати потенційних клієнтів і надавати підтримку клієнтів цілодобово – і все це за невелику частку вартості традиційного обслуговування клієнтів. Крім того, ви можете керувати всім цим за допомогою нашої простої у використанні інтегрованої системи. Ми надаємо багатоканальні рішення для залучення клієнтів практично без витрат. Підприємства електронної комерції можуть використовувати автоматизацію WhatsApp із Chatbot від Botpenguin, щоб покращити обслуговування клієнтів і розповсюджувати рекламу. У найближчі роки сектор електронної комерції тільки розвиватиметься. Щоб досягти успіху, онлайн-продавці повинні максимально використати свої можливості та наявні технології. Автоматизація конкретних процесів може допомогти роздрібним торговцям отримати найкращі результати та підвищити задоволеність клієнтів. Чат-бот від Botpenguin може допомогти продавцям електронної комерції усунути деякі аспекти своєї роботи, які вони вважають нудними, звільнивши час, щоб зосередитися на інших аспектах бізнесу. Іноді ми губимося або плутаємося з обслуговуванням клієнтів і процесом електронної комерції. Яким би не був ваш процес обслуговування клієнтів, Chatbot від Botpenguin може допомогти вам покращити взаємодію з клієнтами. Боти можуть направляти ваших клієнтів за допомогою багатого вмісту, такого як поширені запитання, відомості про продукти електронної комерції та навчальні посібники. Chatbot від Botpenguin може допомогти вашим клієнтам відкрити для себе нові продукти, запитати обслуговування клієнтів, призначити зустріч тощо.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: botpenguin.com

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

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Verizon

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