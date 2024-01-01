Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Botmother» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Botmother is a single platform for creating and launching chatbots of any complexity without programming. With the visual builder, bots are built from ready-made blocks by simple drag and drop. Implement any of your ideas without a single line of code. We do not limit the scenario size or the users number. For a quick start, there are ready-made templates with popular bot scenarios. You can connect them with a messenger and use them as they are, or change them to suit your needs. You won't have to create separate bots for different messengers. One bot built in the Botmother builder will be able to work on Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, VKontakte, and Odnoklassniki.

Вебсайт: botmother.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Botmother». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.