Botly — це чат-бот AI, розроблений спеціально для використання на платформі OnlyFans. Він спрямований на покращення взаємодії з користувачем, надаючи веселе, кокетливе та дружнє розмовне рішення ШІ. Інструмент пропонує 7-денну безкоштовну пробну версію та має розширення Chrome для легкої інтеграції з OnlyFans. Botly читає та аналізує попередні розмови, щоб отримати контекст і оптимізувати свої відповіді. Він пропонує різні фази чату, зокрема Small Talk, Sexting і Sales Push, що дозволяє користувачам плавно змінювати стилі розмови. Інструмент спрощує процес продажів Pay-Per-View, завдяки чому користувачі можуть працювати лише з трьома кліками. За допомогою Botly користувачі можуть персоналізувати свої чати та надсилати повідомлення одним клацанням миші. ШІ запам’ятовує минулі розмови, забезпечуючи узгодженість і привабливість повідомлень. Він може запам’ятовувати певні деталі, як-от ім’я домашньої тварини фаната, завдяки чому користувачі відчувають, що їх пам’ятають і цінують. Botly також надає функцію командної роботи, дозволяючи підключати кілька профілів через один обліковий запис. Ця функція дозволяє швидко перемикатися між обліковими записами творців без необхідності додаткового входу. Щоб забезпечити безпеку, Botly пропонує окремий логін у чаті та надає підтримку новим або існуючим співробітникам. Інструмент допомагає користувачам збільшити їхні прибутки за рахунок покращення якості чату та взаємодії шанувальників. Botly пропонує як щомісячні, так і річні варіанти виставлення рахунків, і користувачі можуть почати з 7-денної безкоштовної пробної версії. Він інтегрований з OnlyFans і забезпечує розширену інформаційну панель для легкого доступу. Інструмент також пропонує підтримку мови та приватну групу Telegram для додаткової підтримки та мережевих можливостей.

Вебсайт: getbotly.com

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