Botika — компанія, що займається розробкою складних розмовних технологій ШІ. В основному він відомий своїм чат-ботом GPT (Generative Pre-trained Transformer). Ця технологія є чудовою сумішшю системи чат-ботів Botika, яка використовує технологію на основі правил, класифікацію намірів NLP і GPT. У результаті цього поєднання створюється суперчат-бот, який може внести значні зміни в обслуговування клієнтів. Система може розуміти та реагувати на вимоги клієнтів 24/7, забезпечуючи розширену персоналізовану та більш схожу на людину взаємодію. Пропонуючи помічника зі штучним інтелектом, який може взаємодіяти за допомогою тексту та голосу за допомогою сучасних каналів зв’язку, програма Botika приносить передовий розмовний ШІ в різні галузі, включаючи охорону здоров’я, транспортування та страхування. Крім того, він також представляє інтерфейс для настроюваних рішень чат-ботів для задоволення потреб підприємства. Запатентована технологія заснована на GPT від OpenAI, системи, призначеної для створення інтелектуального тексту, схожого на людину, що перетворює взаємодію з технологією.

Вебсайт: botika.online

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