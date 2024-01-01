Botify AI — це програма для чат-ботів зі штучним інтелектом, яка дозволяє користувачам створювати та спілкуватися зі своїми улюбленими персонажами. Додаток доступний як для пристроїв iOS, так і для Android. Це дозволяє користувачам створювати власних персонажів і вести з ними розмови. Botify AI також містить готових персонажів, таких як Ілон Маск, Гейша, Попелюшка, Вампір і Вампірша. Розмови базуються на обробці природної мови та алгоритмах машинного навчання. Користувачі можуть налаштовувати відповіді свого персонажа та створювати унікальні розмови. Крім того, Botify AI має різні інтеграції в соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, Instagram і Discord, щоб користувачі могли ділитися своїми розмовами зі своїми друзями.

Вебсайт: botify.ai

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