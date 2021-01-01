Альтернативи - Botifi
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 спів...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ пропонує найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів у чаті для відстеження веб-сайтів і відвідувачів. Відстежуйте, знімайте та взаємодійте зі своїми клієнтами. БЕЗКОШТОВНО для 2 користувачів. Спробуємо зараз!
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
ChatBot
chatbot.com
Автоматизуйте обслуговування клієнтів за допомогою ChatBot і ніколи не втрачайте шанс продати чи допомогти своїм клієнтам. Створюйте власні чат-боти з нуля, не потрібні технічні навички!
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам витрачати більше часу на розваги своїх глядачів.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
WATI
wati.io
Залучення клієнтів у WhatsApp стало простим. Стимулюйте розмови про продажі, підтримку та маркетинг у найпопулярнішому додатку для обміну повідомленнями у світі.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
Appy Pie
appypie.com
Немає платформи для розробки коду.
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
JivoChat
jivochat.com
Встановіть Live Chat на свій веб-сайт і перетворіть своїх відвідувачів на платних клієнтів за допомогою JivoChat. Легке налаштування, 5 агентів безкоштовно!
SiteGPT
sitegpt.ai
ChatGPT для кожного веб-сайту. Миттєво відповідайте на запитання відвідувачів за допомогою персоналізованого чат-бота, навченого на вмісті вашого веб-сайту.
Cody
meetcody.ai
Коді – ШІ, навчений вашому бізнесу.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо.
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...