Альтернативи - Botgate AI
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Landbot
landbot.io
Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Userlike
userlike.com
Перетворіть миттєві чати на довгострокових клієнтів. Програмне забезпечення для живого чату, яке тримає ваших клієнтів поруч. Почніть розмову на своєму веб-сайті, залишайтеся на зв’язку через програми обміну повідомленнями.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду на основі штучного інтелекту на 20 каналах і понад 100 мовами.
WotNot
wotnot.io
Автоматизуйте взаємодію зі своїми поточними та майбутніми клієнтами вже сьогодні! Легко створити ботів, але важко отримати бажані результати. Ось тут на допомогу входить WotNot, надаючи послуги «зроблено для вас». Ми створюємо конвеєр кваліфікованих потенційних клієнтів, автоматизуємо вашу підтримку...
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
GoSquared
gosquared.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.
LivePerson
liveperson.com
Розмовний штучний інтелект, який не є штучним. Створюйте значущі, персоналізовані зв’язки зі своїми клієнтами, забезпечуючи реальні результати для свого бізнесу.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi provides a mobile-first conversational sales & marketing platform for B2C enterprises. Our solution creates an opportunity for Sales & Marketing professionals to increase sales conversion, improve live engagement and provide a differentiating online customer experience. Whisbi combines all co...
Watermelon
watermelon.ai
Створіть свій чат-бот GPT-4 за лічені хвилини, опрацюйте свій веб-сайт, завантажте документи та зменште навантаження на команду обслуговування клієнтів. Це сподобається вашим клієнтам і співробітникам.
Jebbit
jebbit.com
Перетворюйте мобільний трафік на корисні дані за допомогою мобільного досвіду, який перетворює.
Voxie
voxie.com
Voxie is the conversational AI text marketing leader that helps retail, service, and restaurant passion brands connect with and learn from their customers to drive significantly more revenue. To learn more, visit www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee is a leading cloud communications provider that designs, develops, and distributes advanced Web & API automation solutions. Through its robust platform and scalable API, it helps corporations, retail businesses, and service providers, around the world, to communicate effectively with their ta...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly allows businesses to easily create and send automated, interactive, and personalized marketing campaigns through WhatsApp at scale. This promotes a 2-way conversation (unlike SMS & e-mail), where prospects and customers can choose their buying journey, increasing engagement alongside conve...
360dialog
360dialog.com
360dialog is an official business solution provider (BSP) of the WhatsApp Business API. The 360dialog WhatsApp API is very lightweight and needs no proprietary documentation, you can use the original documentation WhatsApp is providing. Around the WhatsApp API, 360dialog is providing a lot of enterp...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo is a full-suite marketing automation and CRM option for advisors and small businesses. We put the "Relationship" back into CRM with omni-channel and social media outreach. Text, Video, Call, Email, Social - do it all in Bonzo.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot is a Messenger Chatbot and Instagram DM Automation Tool. It is one of the best chatbot automation tools available in the market. It has some additional features which are unique to SocialNowa and are not provided by many of its Competitors. Like Unlimited Contact/Subscribers List,...
Dashly
dashly.io
Dashly is a conversational marketing platform. It helps over 700 SaaS and EdTech companies grow conversions and revenue by turning each interaction with clients into a person-to-person conversation. Put it on another level with call scheduling and video calls. With proactive messaging, a chatbot, an...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai is the world's leading AI sales outreach automation and B2C data prospecting platform. Key Features include: Identify your anonymous website visitors by email, templated sales outreach automation tools, integrations with thousands of business productivity tools, hundreds of million of c...
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомог...
giosg
giosg.com
Giosg поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст на одній платформі, щоб допомогти вам спілкуватися зі своїми клієнтами. Поговоріть з нами, щоб дізнатися більше!
Joonbot
joonbot.com
Створіть чат-бота за лічені хвилини за допомогою нашого конструктора чат-ботів без коду. Миттєво покращте генерацію потенційних клієнтів і збільште продажі.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.
Chekkit
chekkit.io
Керування оглядами Chekkit забезпечує ваш бізнес сотнями нових автентичних відгуків, Messenger керує вашими повідомленнями в Інтернеті, а Webchat наповнює вашу папку "Вхідні" новими потенційними клієнтами. Ми створюємо інструменти для сучасного місцевого бізнесу.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів с...
Regal.io
regal.io
Regal.io — це рішення для продажу телефонних і SMS-повідомлень, створене для збільшення кількості розмов, щоб бренди B2C могли швидше досягати своїх цілей зростання. Понад 100 провідних брендів, у тому числі SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma та AAA, використовують Regal.i...
Sailes
sailes.com
Роботи Sailebot автоматизують усі пошуки Реалізуйте потенціал продавця завдяки єдиному ШІ, який автоматизує все: від досліджень і відкриттів до залучення, взаємодії та можливостей – без рук.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai перетворює потенційних клієнтів за допомогою SMS-розмов на основі штучного інтелекту. Автоматичні SMS-повідомлення підтримують зацікавленість потенційних клієнтів і підвищують рівень конверсії.
Exceed.ai
exceed.ai
Покращуйте перетворення потенційних клієнтів за допомогою розмовного штучного інтелекту. Автоматизуйте взаємодію з доходами, залучайте в масштабі та спілкуйтеся через електронну пошту, чат, SMS.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, що веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді з доходів необхідні дані та видимість.
Conversica
conversica.com
Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту для прибуткових команд. Розблокуйте дохід протягом усього життєвого циклу за допомогою Revenue Digital Assistants.
Instabot
instabot.io
Залучайте потенційних клієнтів і покращуйте досвід роботи з клієнтами за допомогою Instabot. Проста у використанні платформа з потужними настроюваними чат-ботами. Налаштування за лічені хвилини.
Desku
desku.io
Програмне забезпечення служби підтримки для чудового досвіду клієнтів. Зробіть революцію в спілкуванні з клієнтами за допомогою уніфікованої багатоканальної платформи на базі штучного інтелекту, що забезпечує персоналізований і адаптований досвід для кожного унікального бізнесу.