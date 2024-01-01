Альтернативи - Boomcaster
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Speechify
speechify.com
Читайте розумніше, а не складніше. Переглядайте документи, статті, PDF-файли, електронну пошту — будь-що, що ви читаєте — за допомогою нашого провідного пристрою для читання тексту в мовлення.
Soundtrap
soundtrap.com
Створення музики, редагування аудіо, петлі, автонастроювання, створення ритмів, все, що вам потрібно, щоб безкоштовно створювати музику. Це онлайн і для спільної роботи - зареєструйтеся для безкоштовного облікового запису зараз!
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-виробник анімаційних відео «зроби сам» (#DIY), який робить презентації студійної якості доступними для кожного. Анімаційні відео, зроблено правильно!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm дозволяє подкастерам і медіакомпаніям легко записувати віддалені інтерв’ю в студійній якості. Кінцевий результат? Відео 4k і аудіоконтент WAV.
Murf AI
murf.ai
Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Descript
descript.com
Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Piktochart
piktochart.com
Увійдіть і використовуйте Piktochart для створення красивої інфографіки, плакатів, звітів, презентацій, листівок або графіки для соціальних мереж. Досвід проектування не потрібен
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Lalal.ai
lalal.ai
Перший у світі 8-ствольний спліттер🏆 Вилучення вокалу, акомпанементу та різних музичних інструментів із будь-яких аудіо- та відеофайлів за допомогою штучного інтелекту.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr створено для роботи прямо у вашому браузері, тому ви можете записувати будь-де, не встановлюючи нічого. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, це натиснути посилання запрошення.
Happy Scribe
happyscribe.com
Універсальна платформа транскрипції та субтитрів. Сучасний А.І. працюючи пліч-о-пліч із найкращими мовними професіоналами.
Rev
rev.com
Перетворення аудіо та відео на текст. Люди працюють пліч-о-пліч із найкращим ШІ для перетворення мовлення в текст.
Tactiq
tactiq.io
Ведіть розмову, ми подбаємо про нотатки. Завдяки транскрипції Google Meet, Zoom, MS Teams і Webex від Tactiq у реальному часі ви ніколи не пропустите жодного слова.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
tl;dv
tldv.io
Записувач нарад на основі штучного інтелекту для Zoom і Google Meet - tl;dv. Відкрийте для себе програмне забезпечення для зустрічей на базі GPT, щоб записувати відео, транскрибувати, виділяти й ділитися своїми онлайн-зустрічами. Спробуйте tldv безкоштовно!
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
Майже ідеальна інструментальна та вокальна ізоляція безкоштовно! Найкращий онлайн-інструмент, який використовують музиканти для розділення вокалу з супроводу музики в аудіофайлах. Використовуйте AudioStrip безкоштовно або платіть за преміум, щоб отримати пакетне завантаження, у 10 разів швидшу ізо...
Trint
trint.com
Транскрибувати. Створити. Поділіться. Перетворіть аудіо та відео на вміст, який можна шукати, редагувати та ділитися 31 мовою.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Dubverse
dubverse.ai
Найпростіший (і чарівний) спосіб дублювати відео. Зробіть свій контент багатомовним одним натисканням кнопки та охопіть більше людей.
Fathom
fathom.video
Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Sonix
sonix.ai
Sonix — це найдосконаліша у світі автоматизована платформа транскрипції, перекладу та субтитрів. Швидко, точно та доступно.
Typecast
typecast.ai
Онлайн-генератор голосу штучного інтелекту, який може перетворити ваш текст на реальну мову. Понад 300+ гіперреалістичних голосів. Створюйте свій вміст саме так, як ви хочете!
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші е...