Boomcaster

Boomcaster

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Вебсайт: boomcaster.com

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Boomcaster революціонізує подкастинг, пропонуючи високоякісні локальні можливості запису для віддалених інтерв’ю, забезпечуючи звук студійного рівня та роздільну здатність відео до 4K. Введення кожного учасника фіксується незалежно, захищаючи записи від нестабільності в Інтернеті та забезпечуючи неперевершену чіткість. Наша інтуїтивно зрозуміла платформа також включає такі функції, як автоматична постобробка, редагування в реальному часі та трансляція одним клацанням миші на основні соціальні платформи. Розроблений як для початківців подкастерів, так і для досвідчених мовників, Boomcaster спрощує технічні проблеми створення подкастів, дозволяючи творцям зосередитися на доставці привабливого контенту. Приєднуйтесь до спільноти подкастерів, які довіряють Boomcaster покращити свій досвід аудіо- та відеоподкастів.
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для транскрипції

Вебсайт: boomcaster.com

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