Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Boomcaster» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Boomcaster революціонізує подкастинг, пропонуючи високоякісні локальні можливості запису для віддалених інтерв’ю, забезпечуючи звук студійного рівня та роздільну здатність відео до 4K. Введення кожного учасника фіксується незалежно, захищаючи записи від нестабільності в Інтернеті та забезпечуючи неперевершену чіткість. Наша інтуїтивно зрозуміла платформа також включає такі функції, як автоматична постобробка, редагування в реальному часі та трансляція одним клацанням миші на основні соціальні платформи. Розроблений як для початківців подкастерів, так і для досвідчених мовників, Boomcaster спрощує технічні проблеми створення подкастів, дозволяючи творцям зосередитися на доставці привабливого контенту. Приєднуйтесь до спільноти подкастерів, які довіряють Boomcaster покращити свій досвід аудіо- та відеоподкастів.
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