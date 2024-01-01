Bookingjini — це комплексна технологічна платформа гостинності, яка допомагає готелям і постачальникам розміщення розвивати свій бізнес. Основні функції та послуги включають: * Система бронювання: інтелектуальна система бронювання, яка допомагає збільшити кількість прямих бронювань і покращити враження від гостей. * Менеджер каналів: підключає помешкання до кількох каналів онлайн-бронювання (OTA, туристичні агенти тощо), щоб максимізувати дохід. * Маркетинг: пропонує інструменти автоматизації маркетингу для відновлення прибутку, підвищення рентабельності маркетингових інвестицій і розвитку готельного бізнесу. * Управління майном: універсальна програма для керування фронт-офісом, рестораном, прибиранням і обслуговуванням з однієї інформаційної панелі. Виділені основні переваги: * Продавайте кімнати через кілька каналів (веб-сайт, соціальні мережі, OTA) з однієї платформи. * Економія часу та витрат на використання окремої системи управління майном. * Отримуйте статистичні дані та аналітику для досягнення цілей доходу та заповнюваності. *Персоналізована цілодобова підтримка клієнтів. Bookingjini стверджує, що їй довіряють понад 5000 клієнтів і на сьогодні оброблено бронювань на суму понад 42 мільйони доларів. Вони позиціонують себе як комплексне технологічне рішення для гостинності, яке дає змогу готелям і закладам розміщення будь-якого розміру розпочинати, вести та розвивати свій бізнес.

Вебсайт: bookingjini.com

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