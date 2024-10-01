Альтернативи - Bookeo
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Outlook Calendar
outlook.live.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошт...
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho — це онлайн-діловий календар, розроблений для того, щоб усі члени команди були на одній сторінці. Ви можете миттєво призначати зустрічі, організовувати події та бронювати ресурси. Основні переваги та функції включають: 1. Співпраця в різних часових поясах Під час роботи з колегами в рі...
Motion
usemotion.com
Motion — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Teamup
teamup.com
Teamup — це програма онлайн-календаря для груп, яка дає змогу організовувати людей і ресурси, планувати роботу, керувати доступністю та ділитися подіями. Teamup
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings – це програма для планування зустрічей, яка допомагає вам відстежувати свої бронювання, персонал і клієнтів. Ви ніколи не пропустите зустріч, і у вас буде менше неявок.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зуст...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro підтримує професіоналів у всіх аспектах їхнього щоденного робочого процесу, включаючи: планування робочих місць, базу даних клієнтів, виставлення рахунків і обробку платежів, відправку техніків і багато іншого. Він також повністю інтегрований із доступом до програми для споживчих броню...
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планувальник для надання найкращих консультацій. Zoho Bookings синхронізує ваші календарі, дозволяючи клієнтам самостійно призначати та оплачувати зустрічі. Наш інтерфейс користувача автоматично налаштовується відповідно до вашої галузі, що означає, що ви почуватиметеся як удома. Привітайтес...
Doodle
doodle.com
Світовий лідер у онлайн-плануванні, Doodle – це найпотужніший спосіб планувати зустрічі з клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів що...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — це централізована платформа керування клієнтським потоком, яка дозволяє незалежним компаніям забезпечувати чудовий досвід роботи з клієнтами та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки-фактури - Пропозиції - Онлайн-платежі - Планування - Контактна форма та керування потенційни...
Planyway
planyway.com
Найкращий спосіб візуально керувати своїм розкладом і планувати командну роботу в календарі або часовій шкалі. Керуйте всім – від щоденного розкладу до командної роботи та великих проектів – усе в одному календарі для Trello!
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...
Akiflow
akiflow.com
Akiflow — це персональний диспетчер завдань + програма для настільного календаря (win+mac), яка допоможе вам завжди бути організованим. Коли ви станете в 10 разів швидшими на основах, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня ЧОМУ AKIFLOW? Ми створил...
Mindbody
mindbodyonline.com
Шукаєте нове тренування? Хочете зайти на заняття йогою дешевше? Потрібна допомога у пошуку нових тренувань вдома? Додаток Mindbody допоможе вам знайти найкраще місце, де можна попітніти та попрацювати на пляжі. Незалежно від того, чи шукаєте ви тренування для початківців чи намагаєтеся досягти своїх...
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для к...
Picktime
picktime.com
Picktime — це платформа для планування зустрічей, яка дозволяє компаніям без проблем керувати зустрічами, персоналом і послугами. Це універсальне рішення для компаній, які потребують будь-якого планування. Будь то управління приміщеннями, оренда обладнання, бронювання занять, організація подій чи ке...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
Cal.com
cal.com
Планування з відкритим вихідним кодом: надішліть посилання та зустріньтеся або створіть цілий ринок для спілкування людей.
Timely
gettimely.com
Вчасно. Програма для бронювання, завдяки якій клієнти повертаються. Керуйте своїм салоном як професіонал за допомогою простого у користуванні програмного забезпечення для бронювання, яке дає вам змогу контролювати весь досвід клієнта. Все починається з нашого чудового календаря, який можна налаштува...
Setmore
setmore.com
Setmore — це програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке допомагає вам планувати зустрічі онлайн, керувати зустрічами, розкладами та клієнтами за допомогою простої у користуванні веб-програми.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz надає вам усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу. Одна програма для прийому зустрічей, керування вашим календарем, обробки платежів, залучення нових клієнтів і спонукання їх повертатися. Оскільки понад 38 мільйонів клієнтів у всьому світі використовують Booksy...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — це щоденний веб-планувальник зі штучним інтелектом, призначений для допомоги командам і зайнятим професіоналам із щоденним плануванням і управлінням часом. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: за допомогою планувальника BeforeSunset AI та програмного забезпечення to do ви можете планувати свій день за до...
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — кор...