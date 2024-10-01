Альтернативи - Bookeo

Akiflow

akiflow.com

Akiflow — це персональний диспетчер завдань + програма для настільного календаря (win+mac), яка допоможе вам завжди бути організованим. Коли ви станете в 10 разів швидшими на основах, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня ЧОМУ AKIFLOW? Ми створил...