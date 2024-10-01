Альтернативи - Bonusly
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить потужний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, ...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Assembly
joinassembly.com
Assembly — це сучасна платформа взаємодії, керована штучним інтелектом, яка оптимізує визнання, винагороди, внутрішню комунікацію та співпрацю в усій організації. Цей єдиний зручний центр пропонує комплексні та різноманітні рішення для взаємодії, включаючи оголошення, помічників на робочому місці зі...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — це програмне забезпечення для визнання та винагороди, яке в першу чергу орієнтоване на людей, яке об’єднує вашу компанію та залучає ваших співробітників через подяку та соціальні зв’язки. Ми створюємо привабливий досвід для команд завдяки співтовариству та зв’язкам, заохочуючи часте виз...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — це платформа програмного забезпечення за передплатою, яка надає рішення для підключення співробітників до компаній, у яких робоча сила переважно віддалена або розподілена в кількох місцях. Функції Pingboard допомагають відділам кадрів, операцій, внутрішніх комунікацій та іншим професіона...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, частина CultureBoard, — це програмне забезпечення для визнання співробітників, яке допомагає компаніям будувати міцніші стосунки, визнавати досягнення та будувати здорову культуру на робочому місці. KudosLink, якому довіряють користувачі з Canva, Tesla або Amazon, є потужним зв’язком між ...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомо...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace допомагає покращувати роботу щодня. Ми надаємо організаціям можливість покращувати досвід співробітників, надихати на вплив і створювати магнетичну культуру успіху співробітників, яка приваблює та утримує найкращі таланти. Наша універсальна платформа успіху співробітників сприяє за...
Awardco
award.co
Awardco підвищує продуктивність, зменшує витрати та розвиває культуру завдяки визнанню та винагородам, які орієнтуються на цінності. Отримайте доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку щодо дотримання податкового законодавства для винагород своїх працівників через уніка...
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа успіху команди допомагає вам створювати успішні команди та здорові організації, прислухаючись до кожного окремого співробітника та надаючи лідерам відповідні ідеї та дії, які дають чіткі, вимірювані результати. Ми звільняємо час, щоб ваші керівники могли зосередитися на тому, що дійсн...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітник...
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, що забезпечують...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Ми є відзначеною нагородами платформою залучення та визнання співробітників, де ми допомагаємо фахівцям з управління персоналом створювати виграшну робочу культуру за допомогою інноваційних рішень на основі ШІ та SaaS, а саме Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks і Vantage Fit. Ми можемо пох...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco створює більш яскраве робоче місце, об’єднуючи людей через соціальне визнання та винагороди. Весела й унікальна валюта доброти HeyTaco (тако) допоможе налагодити міцніші зв’язки, підвищити моральний дух і збільшити загальне щастя команди. Основні переваги: - Сприяє позитивному спілкуванню ...
Nectar
nectarhr.com
Nectar співпрацює з SHRM, щоб допомогти командам у всьому світі відчути себе цінними, пов’язаними та зацікавленими. Підвищуйте залученість і щодня святкуйте індивідуальні перемоги з Nectar. Наша платформа визнання та винагороди 360 дає змогу кожному (рівному, а також керівнику та співробітникам) вис...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвива...
Snappy
snappy.com
Snappy — це відзначена нагородами універсальна компанія, що дарує подарунки, яка радує, ділиться вдячністю та усуває здогадки під час дарування подарунків. Заснована в 2015 році, Snappy була названа однією з найбільш швидкозростаючих компаній Inc. на північному сході в 2021, 202 і 2023 роках. Snappy...
StarMeUp
starmeup.com
Зворотний зв’язок є наріжним каменем дорожньої карти компанії щодо постійного розвитку співробітників. Збирайте відгуки зі звітів співробітників, колег і керівників, щоб визначити сильні сторони та сфери вдосконалення, щоб працювати пліч-о-пліч і допомогти їм стати більш продуктивними.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — це інструмент SAAS, який дозволяє компаніям пропонувати пільги співробітникам і керувати ними ефективно та в масштабах.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether дозволяє легко об’єднати команду, щоб відзначити окремих людей, незалежно від того, чи ви всі разом сидите в одному офісі чи розкидані по всій країні. Запросіть свою команду підписати групову картку в Інтернеті, завантажити зображення, додати меми та GIF-файли та навіть зробити чіп-ін ...
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — це культурна платформа на робочому місці, створена для встановлення людських зв’язків. Наша мобільна платформа відтворює спонтанну та невимушену взаємодію, яка створює кращі робочі місця, слугуючи «віртуальним охолоджувачем води» для розподілених робочих сил. Bonfyre надає співробітникам ц...
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Наша платформа дозволяє працівникам і менеджерам легко визнавати та винагороджувати один одного за віхи та досягнення. На відміну від будь-якої іншої програми визнання, Bucketlist дозволяє компаніям винагороджувати працівників так, як вони хочуть, що призводить до 97% оцінки задоволеності продуктом....
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за р...
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — це єдина платформа, створена для MSP, яка поєднує CSAT, NPS, Employee Recognition та Gamification. Відстежуйте найважливіші показники, щоб підвищити залученість співробітників, задоволеність клієнтів і укладати більше угод!