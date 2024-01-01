Bonjoro

Bonjoro

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Вебсайт: bonjoro.com

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Bonjoro дозволяє надсилати особисті відео новим потенційним клієнтам і клієнтам, щоб виділитися, створити довіру та збільшити продажі. Bonjoro підключається до ваших існуючих інструментів CRM або маркетингу електронною поштою, щоб дозволити вам надсилати швидкі та цікаві відео в масштабі, щоб: конвертувати більше потенційних клієнтів, замовляти більше демонстрацій, приймати нових користувачів і розвивати любов і лояльність клієнтів на всьому шляху вашого клієнта. Приходьте та приєднуйтеся до понад 50 000 інших компаній, завойовуючи суперфанів клієнтів за допомогою відео!
Категорії:
Business
Програмне забезпечення електронної пошти для відео

Вебсайт: bonjoro.com

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