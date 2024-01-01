Bodyport

Bodyport

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Вебсайт: bodyport.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Серцево-судинні ваги та прогнозні алгоритми Bodyport виявляють ранні зміни серцевої функції, щоб допомогти запобігти госпіталізації, якої можна уникнути.

Вебсайт: bodyport.com

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