Альтернативи - BoardShape

Zeck

zeck.app

Zeck — це хмарна програмна платформа, яка трансформує засідання правління. Zeck створює як економію часу, так і якісне покращення динаміки дошки. По суті, переживши жалюгідні та застарілі засідання правління, як оператори, так і члени правління, ми вирішили повністю переосмислити весь процес засідан...