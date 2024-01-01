Bmatched

Bmatched

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Вебсайт: bmatched.ai

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Bmatched — це ринкова розвідка SaaS, керована ШІ. Ми надаємо детальну інформацію про ринок, зокрема ювелірні вироби та моду. Наша платформа використовує моделі штучного інтелекту, щоб пропонувати інформацію про ринок у реальному часі, дозволяючи брендам приймати стратегічні рішення на основі даних. Bmatched допомагає роздрібним торговцям визначати їхні стратегії ціноутворення, асортименту та просування, розуміючи позиціонування на ринку та визначаючи нові можливості та тенденції.
Категорії:
Business
Роздрібне програмне забезпечення Intelligence

Вебсайт: bmatched.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bmatched». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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