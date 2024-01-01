Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bmatched» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bmatched — це ринкова розвідка SaaS, керована ШІ. Ми надаємо детальну інформацію про ринок, зокрема ювелірні вироби та моду. Наша платформа використовує моделі штучного інтелекту, щоб пропонувати інформацію про ринок у реальному часі, дозволяючи брендам приймати стратегічні рішення на основі даних. Bmatched допомагає роздрібним торговцям визначати їхні стратегії ціноутворення, асортименту та просування, розуміючи позиціонування на ринку та визначаючи нові можливості та тенденції.

Вебсайт: bmatched.ai

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