Альтернативи - Bloom Growth

Notion

Notion

notion.so

Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключити ці компоненти, щоб створити власні системи для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote — це програма для створення нотаток для збору інформації у довільній формі та спільної роботи кількох користувачів. Він збирає нотатки користувачів, малюнки, вирізки екрана та аудіокоментарі. Нотатками можна ділитися з іншими користувачами OneNote через Інтернет або мережу. Раніше...

Otter

Otter

otter.ai

Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...

Asana

Asana

asana.com

Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote – це програма, призначена для створення нотаток, організації, керування завданнями та архівування. Він розроблений корпорацією Evernote, штаб-квартира якої знаходиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Додаток дозволяє користувачам створювати нотатки, які можуть бути текстом, малюнками, фотографія...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

Coda

Coda

coda.io

Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...

Notebook

Notebook

zoho.com

Найкрасивіший додаток для нотаток на різних пристроях.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.

Milanote

Milanote

milanote.com

Milanote — це простий у використанні інструмент для організації ваших ідей і проектів у візуальні дошки. Додавайте нотатки, зображення, посилання та файли, упорядковуйте їх візуально та діліться ними зі своєю командою.

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes — це програма для приватних нотаток, яка відрізняється неперевершеною простотою, наскрізним шифруванням, потужними розширеннями та програмами з відкритим кодом.

RemNote

RemNote

remnote.com

Універсальний інструмент для мислення та навчання. Звичайно, це інструмент для нотаток. Але є також картки, PDF-файли, зворотні посилання тощо, щоб допомогти вам вчитися, бути організованим і думати.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote — це програма для нотаток із підтримкою Markdown. Окрім кросплатформних програм, до нього можна отримати доступ через більшість веб-браузерів. Simplenote має зовнішній доступний API, що дозволяє писати інші клієнти: віджет інформаційної панелі macOS DashNote; nvPY, кросплатформний клієнт ...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Перетворіть інформаційний хаос із багатьох джерел на організоване робоче місце. Допоможіть собі або своїй команді швидше виконувати завдання з меншою кількістю повторень і зустрічей.

Spike

Spike

spikenow.com

Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.

Craft

Craft

craft.do

Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагме...

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Записуйте, формуйте та діліться своїми ідеями за допомогою найулюбленішого у світі цифрового паперу. Ваші перші три блокноти безкоштовні.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

Gather

Gather

gather.town

Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Ніби у Міро та Обсидіана народилася дитина. Упорядковуйте та об’єднуйте свої атомарні нотатки за допомогою методу Зеттелкастен. Переглядайте всі свої думки в одному місці та легко діліться ними.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo — популярний і потужний онлайн-інструмент підвищення продуктивності. Керуйте своїм списком справ, робіть нотатки, відстежуйте звички та організовуйте ідеї в плани та списки.

Fibery

Fibery

fibery.io

Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.

Wrike

Wrike

wrike.com

Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.

Notta

Notta

notta.ai

Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.

Focusmate

Focusmate

focusmate.com

Віртуальний коворкінг Focusmate допомагає вам виконувати завдання. Створіть безкоштовний обліковий запис сьогодні.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice — це платформа управління персоналом, яка дає змогу керівникам персоналу створювати зацікавлені, високоефективні команди, надихати переможну культуру та приймати стратегічні бізнес-рішення на основі даних.

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