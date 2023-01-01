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Альтернативи - Bloobirds

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Голос малого бізнесу. Швидко, легко та безпечно. Віртуальна телефонна система, розроблена для малого бізнесу.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Телефон для стартапів та малого бізнесу

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Жодного обладнання. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси завдяки л...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Adversus

Adversus

adversus.io

Покращіть вихідні дзвінки вже сьогодні. Ми допомагаємо кол-центрам підвищувати KPI, приймати кращі рішення на основі інформації та розумніше керувати контактами.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.

Ringover

Ringover

ringover.com

Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.

Tenfold

Tenfold

tenfold.com

Tenfold допомагає компаніям краще спілкуватися з клієнтами. Застосовуйте інформацію про клієнта на телефоні щоразу в режимі реального часу.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.

Aloware

Aloware

aloware.com

Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.

Yobi

Yobi

yobi.app

Yobi додає номери робочих телефонів і корисні інтеграції до наявних пристроїв. Нове обладнання не потрібно. Створено для команд і компаній

Ringy

Ringy

ringy.com

Автоматизуйте завдання. Стимулюйте продажі. Виховання веде. Ringy — це комплексне рішення CRM, яке обробляє все в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

Uptics

Uptics

uptics.io

Універсальна платформа автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати прибутки.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.

Toky

Toky

toky.co

Сучасна телефонна система, яка працює так, як ви Легко налаштувати. Інтегрується будь-де. Дзвоніть клієнтам і надсилайте повідомлення за допомогою телефону, програми або комп’ютера. Все за справедливу ціну.

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso – комплексне рішення колл-центру, створене для того, щоб отримати найкраще від кожної взаємодії з клієнтом

Cordless

Cordless

cordless.io

Розблокуйте свій голосовий вміст. Сучасна телефонія для команд підтримки клієнтів. Подолання розриву між голосом і текстом.

Tendril

Tendril

tendril.us

Tendril Connect is a sales acceleration tool that focusses on agent assisted dialing. Our team of skilled agents dial through a list of prospects that our customers provide. The agents navigate phone trees, leave pre-recorded voicemails, and speak with receptionists until the intended target is reac...

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum is a mobile first solution for business professionals. It works on your existing smartphone without changing carriers. You get a separate line with calling, texting and phone system features. It is simple to use, backed with enterprise security controls. The platform provides HIPAA compliance ...

GoDial

GoDial

godial.cc

GoDial is an Automatic Call App,Mobile CRM and Outbound Dialer Software for Mobile Telecalling and Outbound Calling Service. Set-Up your Outbound Call Center in less than 2 mins with GoDial. GoDial uses phone's SIM for dialing, hence no costs for Cloud Telephony or VoIP.

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

PBXDom cloud reports can easily generate detailed reports of your telephone or call center activity from anywhere in the world; there is no need to purchase any additional software. You can achieve this by installing a collector of PBXDom and connecting your PBX or Call center to the computer that y...

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI is a new-age unified cloud communication platform that is efficient, flexible, and packed with necessary modern features for businesses of all types. It seamlessly integrates with your favorite CRM tools and APIs, allowing you to streamline your workflow and automate tasks. You can also cont...

Pipes.AI

Pipes.AI

pipes.ai

Pipes.AI uses AI-driven calls and texts to instantly follow up with your digital leads, converting them to live calls of actual prospects into your call center. Pipes.AI lets you: ✅ Learn which leads sources are most effective, so you can quickly optimize your spend ✅ Test voice scripts to optimize ...

MyOperator

MyOperator

myoperator.com

MyOperator is India's leading cloud communication provider, catering to 10,000+ businesses including NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo, and Myntra. With a suite of offerings like Corporate line, 360-degree Campaign Management, Office IVR, call analytics, cloud call centre, SMS + WhatsApp campaigns and...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, найуспішніша платформа для залучення продажів у галузі, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові...

Sellular

Sellular

sellular.com

Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх св...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...

Teliqon

Teliqon

teliqon.io

Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розв...

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зу...

DCDial

DCDial

dcdial.com

Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розроблят...

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...

FreJun

FreJun

frejun.com

FreJun — це хмарна платформа телефонії, яка автоматизує ваші бізнес-дзвінки. Користувачі можуть здійснювати вихідні бізнес-дзвінки за допомогою унікального віртуального номера та приймати вхідні дзвінки на той самий номер. Дзвінки, зроблені через віртуальні номери, можна записувати та інтегрувати з ...

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin — це хмарний інструмент комунікації з продажу, який допомагає охопити до 3 разів більше потенційних клієнтів і укладати більше угод. Дізнайтеся більше зараз.

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше на розмови з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навіг...

Orum

Orum

orum.com

Orum — це платформа живої розмови на базі штучного інтелекту, яка дозволяє активізувати продажі, об’єднати команди та збільшити дохід

Koncert

Koncert

koncert.com

Багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом від Koncert допоможе вам збільшити дохід від продажів B2B і залучити потенційних клієнтів. AI Dialer. AI Parallel Dialer. AI Flow Dialer. Набір номера з допомогою агента. Каденція.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Єдиний номеронабирач для теледзвінків і CRM, які вам коли-небудь знадобляться. Повнофункціональний Dialer and Telecalling CRM для підвищення продуктивності та збільшення продажів.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.

amplemarket

amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket вирішує нудні завдання, а ви зосереджуєтесь на продажах. Це створення потенційних клієнтів, охоплення електронною поштою та кваліфікація потенційних клієнтів на автопілоті.

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