Альтернативи - Block Advisors

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks — пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки,...

ADP

ADP

adp.com

ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork — це глобальний ринок фрілансерів із фіксованою ціною послуг від 10 доларів США. Від веб-розробки та дизайну до створення музики, SMM, SEO, редагування відео тощо – є послуга для будь-яких потреб!

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .

Osome

Osome

osome.com

Ми звільняємо вас від ручного обліку, розв’язуємо електронну комерцію та створюємо компанії. Дозвольте нашим експертам подбати про рахунки-фактури, звіти та податки, поки ви розвиваєте свій бізнес

Alight

Alight

alight.com

Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360 — це рішення для ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку та консультування Quickbooks і Xero для малого та середнього бізнесу.

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire — це простий і потужний хмарний інструмент рекрутингу, який спрощує розміщення повідомлень на дошках вакансій і керування вашими кандидатами. Без особливих зусиль створюйте нові вакансії та публікуйте важливі дошки вакансій. Просуйте через соціальні мережі та переглядайте резюме, заванта...

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench — найбільша в Америці професійна бухгалтерська служба для малого бізнесу. Почніть безкоштовну пробну версію сьогодні, і ми проведемо ваш бухгалтерський облік протягом одного місяця.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...

Pilot

Pilot

pilot.com

Зосередьтеся на своєму бізнесі, знаючи, що наші досвідчені бухгалтери за допомогою програмного забезпечення піклуються про ваші книги.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Фінансова команда для стартапів на основі штучного інтелекту. Розблокуйте фінансову інформацію в режимі реального часу та фінансову команду з повним набором послуг за допомогою інтелектуальних послуг бухгалтерії, бухгалтерії та фінансового директора Zeni.

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими во...

Fincent

Fincent

fincent.com

Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Компанія inDinero, заснована в 2009 році Джесікою Ма, Енді Су та Андреа Баррікою, закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 тра...

Ceterus

Ceterus

ceterus.com

Автоматизація тут — зробіть її частиною свого бухгалтерського обліку! Незалежно від того, чи є ви підприємцем малого бізнесу чи фірмою CPA, яка підтримує малий бізнес, вам потрібна автоматизація, щоб конкурувати на сучасному ринку. Ceterus поєднує в собі технології, які автоматизують кроки в проце...

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR — це провідна глобальна платформа працевлаштування, яка полегшує компаніям наймання команд на міжнародному рівні. ChaadHR піклується про міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в десятках країн. Наш надійний захист інтелектуальн...

Allevity

Allevity

allevity.com

Allevity дає своїм клієнтам свободу повернутися до улюбленої справи. Понад 45 років вони забезпечують душевний спокій завдяки комплексному набору рішень для роботодавців. Клієнти довіряють Allevity вміло керувати їхніми людськими ресурсами, розраховувати заробітну плату, підбирати та комплектувати п...

PayEntry

PayEntry

payentry.com

Payentry пропонує технологію, яка спрощує послуги з нарахування заробітної плати – потужний механізм обробки та найбільш інтуїтивно зрозумілий робочий процес і взаємодію з користувачем. Наш останній випуск, NextGen, робить онлайн-платформу програмного забезпечення Payentry ще швидшою, інтегрованішою...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своє...

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша плат...

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.

Collective

Collective

collective.com

Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послу...

Profit Matters

Profit Matters

profitmatters.co

Прибуток має значення Бухгалтерський облік гарантує точність вашої фінансової звітності кожного місяця. Ми любимо підприємців і розуміємо їхні болі. Точні фінансові дані сприяють прийняттю кращих рішень і, у свою чергу, кращим прибуткам.

Digits

Digits

digits.com

Цифри - це бухгалтерський облік, переосмислений. Уявіть собі чисті книги, потужні ідеї та інтуїтивно зрозумілі звіти, які надаються відразу після закінчення місяця (без запізнення на 2-3 тижні!) за половину вартості будь-якої традиційної фірми. Digits створила першу сучасну облікову платформу за пон...

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