Альтернативи - Blobr

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.

IFTTT

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, також відомий як IFTTT, є безкоштовною веб-службою, яка створює ланцюжки простих умовних операторів, які називаються аплетами. Аплет ініціюється змінами, які відбуваються в інших веб-сервісах, таких як Gmail, Facebook, Telegram, Instagram або Pinterest. Наприклад, аплет може наді...

Make

Make

make.com

Make дозволяє проектувати, створювати й автоматизувати будь-що – від завдань і робочих процесів до програм і систем – кількома клацаннями миші. Раніше Інтегромат.

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — це служба моніторингу додатків хмарного масштабу, яка забезпечує моніторинг серверів, баз даних, інструментів і служб за допомогою платформи аналізу даних на основі SaaS.

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI — це центр API, який допомагає розробникам знаходити та підключатися безпосередньо до найпопулярніших у світі API, а також керувати своїми власними API з одного централізованого місця.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.

Aspose

Aspose

aspose.app

Програми міжплатформного формату файлів. Онлайн-обробка файлів для форматів PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.

CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

Тисячі коду, сценаріїв і плагінів для кожної збірки веб-сайту. Вибирайте плагіни електронної комерції, шаблони мобільних додатків, PHP, Bootstrap тощо на будь-який бюджет, розроблені найкращими розробниками світу.

ReadMe

ReadMe

readme.com

Центри розробників, які зустрічають ваших користувачів там, де вони є. ReadMe перетворює ваші документи API на інтерактивні центри, які допомагають розробникам досягти успіху.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...

Workato

Workato

workato.com

Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.

Archbee

Archbee

archbee.com

Усе, що потрібно для створення чудової документації. Допоможіть своїм користувачам розпочати роботу з вашим продуктом уже сьогодні. Швидко створюйте документацію продукту, посібники розробника та посилання на API — без інженерного головного болю.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...

Backendless

Backendless

backendless.com

Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.

APILayer

APILayer

apilayer.com

Безпроблемний API Marketplace Розширюйте можливості свого додатка, не турбуючись про масштабованість і стабільність.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.

Pusher

Pusher

pusher.com

Забезпечення роботи в реальному часі для мобільних пристроїв і Інтернету. Двонаправлені API, які є гнучкими, масштабованими та простими у використанні. Ми створюємо та підтримуємо складну інфраструктуру обміну повідомленнями, щоб ви могли швидко створювати функції в реальному часі, необхідні вашим ...

Blockspring

Blockspring

blockspring.com

Швидко створюйте та збагачуйте списки потенційних клієнтів за допомогою нової програми Blockspring для продажу та найму персоналу.

Kong

Kong

konghq.com

Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.

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