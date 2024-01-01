Альтернативи - Blobr
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
IFTTT
ifttt.com
If This Then That, також відомий як IFTTT, є безкоштовною веб-службою, яка створює ланцюжки простих умовних операторів, які називаються аплетами. Аплет ініціюється змінами, які відбуваються в інших веб-сервісах, таких як Gmail, Facebook, Telegram, Instagram або Pinterest. Наприклад, аплет може наді...
Make
make.com
Make дозволяє проектувати, створювати й автоматизувати будь-що – від завдань і робочих процесів до програм і систем – кількома клацаннями миші. Раніше Інтегромат.
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — це служба моніторингу додатків хмарного масштабу, яка забезпечує моніторинг серверів, баз даних, інструментів і служб за допомогою платформи аналізу даних на основі SaaS.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — це центр API, який допомагає розробникам знаходити та підключатися безпосередньо до найпопулярніших у світі API, а також керувати своїми власними API з одного централізованого місця.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Apigee
google.com
Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.
Stoplight
stoplight.io
Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
Aspose
aspose.app
Програми міжплатформного формату файлів. Онлайн-обробка файлів для форматів PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D.
Mockaroo
mockaroo.com
Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.
CodeCanyon
codecanyon.net
Тисячі коду, сценаріїв і плагінів для кожної збірки веб-сайту. Вибирайте плагіни електронної комерції, шаблони мобільних додатків, PHP, Bootstrap тощо на будь-який бюджет, розроблені найкращими розробниками світу.
ReadMe
readme.com
Центри розробників, які зустрічають ваших користувачів там, де вони є. ReadMe перетворює ваші документи API на інтерактивні центри, які допомагають розробникам досягти успіху.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...
Workato
workato.com
Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.
Archbee
archbee.com
Усе, що потрібно для створення чудової документації. Допоможіть своїм користувачам розпочати роботу з вашим продуктом уже сьогодні. Швидко створюйте документацію продукту, посібники розробника та посилання на API — без інженерного головного болю.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Backendless
backendless.com
Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.
elastic.io
elastic.io
Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
APILayer
apilayer.com
Безпроблемний API Marketplace Розширюйте можливості свого додатка, не турбуючись про масштабованість і стабільність.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
Zuplo
zuplo.com
Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.
Pusher
pusher.com
Забезпечення роботи в реальному часі для мобільних пристроїв і Інтернету. Двонаправлені API, які є гнучкими, масштабованими та простими у використанні. Ми створюємо та підтримуємо складну інфраструктуру обміну повідомленнями, щоб ви могли швидко створювати функції в реальному часі, необхідні вашим ...
Blockspring
blockspring.com
Швидко створюйте та збагачуйте списки потенційних клієнтів за допомогою нової програми Blockspring для продажу та найму персоналу.
Kong
konghq.com
Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.