Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blixo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Перетворіть свої транзакції B2B за допомогою Blixo. Розкрийте можливості «Купити зараз», платити пізніше для свого бізнесу та прискорювати грошові потоки за допомогою автоматизації доповненої реальності.

Вебсайт: blixo.com

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