Blits

Blits

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Вебсайт: blits.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Blits.ai — це екосистема штучного інтелекту, яка поєднує потужність ШІ Google, Microsoft, OpenAI, IBM, Rasa, Wit, Amazon, Stanford та багатьох інших на одній платформі. Створюйте, навчайте та розгортайте чат-ботів і голосових роботів за допомогою: - Генеративні моделі ШІ (GenAI) - Доповнена генерація пошуку (RAG) - Отримайте контроль, додавши потоки розмовного штучного інтелекту до GenAI Виберіть із безлічі великих мовних моделей (LLM) для навчання своїх ботів. У масштабі, для будь-якого типу використання. Зосередьтеся на створенні бота з ідеальним тоном голосу для вашої аудиторії, а потім змініть/оптимізуйте базову технологію ШІ. Завжди залишайтеся попереду конкурентів із «Blits Automate», надаючи вашим роботам найновішу комбінацію технологій штучного інтелекту, яка автоматично відповідає вашим сценаріям використання. Повторно використовуйте шаблони між ботами, створюючи інтерактивну комунікацію між різними мовами/країнами/брендами на ваших існуючих каналах (WhatsApp, Slack, Twilio, Web, Salesforce тощо) Підключіть серверні модулі для створення розумних ботів (Automation Anywhere, SAP, ServiceNow, UIPath, бази даних SQL, API тощо).
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: blits.ai

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

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Smartsupp

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