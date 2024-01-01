Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blinger.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Blinger.io — найкраща багатоканальна програмна платформа. Отримайте доступ до месенджерів, електронної пошти та чату за допомогою єдиного API, інтерфейсу або інтеграції зі службами підтримки.

Вебсайт: blinger.io

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