Blinger.io

Blinger.io

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Вебсайт: blinger.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Blinger.io — найкраща багатоканальна програмна платформа. Отримайте доступ до месенджерів, електронної пошти та чату за допомогою єдиного API, інтерфейсу або інтеграції зі службами підтримки.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: blinger.io

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Альтернативи

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

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Zopto

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