Альтернативи - Blind Zebra

ChurnRX

ChurnRX

churnrx.com

Звичайні методи дають звичайні результати. Експертне навчання ChurnRX використовує нетрадиційний підхід із перевіреними методологіями, які забезпечують феноменальні результати. Ми налаштовуємо наше навчання навичок, використовуючи ваші дані, щоб науково реалізувати правильні підручники та навички, я...

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...

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