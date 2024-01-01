Blee

Blee

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Вебсайт: blee.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розумна, швидка та спільна перевірка відповідності. Blee легко інтегрується в робочий процес створення контенту, поєднуючи миттєвий зворотний зв’язок і швидші затвердження з масштабованим переглядом і записами. Допомога компаніям максимізувати дохід за рахунок швидшого виходу на ринок і мінімізації ризиків

Вебсайт: blee.com

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