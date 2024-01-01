Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blaze» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Маркетинг – це важко. Blaze робить це легко. Blaze використовує ШІ та автоматизацію для сканування мільйонів онлайн-сигналів, щоб допомогти сучасним компаніям націлитися на потрібних потенційних клієнтів, щойно вони виявлять інтерес. Blaze — це платформа для залучення клієнтів, яка використовує автоматизацію на основі ШІ, щоб допомогти компаніям і агентствам ефективно розвивати, залучати й утримувати користувачів web3.

Вебсайт: withblaze.app

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