Blaze

Blaze

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Вебсайт: withblaze.app

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blaze» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Маркетинг – це важко. Blaze робить це легко. Blaze використовує ШІ та автоматизацію для сканування мільйонів онлайн-сигналів, щоб допомогти сучасним компаніям націлитися на потрібних потенційних клієнтів, щойно вони виявлять інтерес. Blaze — це платформа для залучення клієнтів, яка використовує автоматизацію на основі ШІ, щоб допомогти компаніям і агентствам ефективно розвивати, залучати й утримувати користувачів web3.

Вебсайт: withblaze.app

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