Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BlackOakTV» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа підписки на відео, яка обслуговує чорношкірих глядачів і творців. BlackOakTV — відеоплатформа за підпискою, яка обслуговує темношкірих глядачів і творців. Ми полегшуємо темношкірим глядачам пошук, перегляд і взаємодію з вмістом і творцями, які найбільше відображають їх життя та досвід.

Вебсайт: blackoak.tv

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