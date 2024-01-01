Bizplanr

Bizplanr

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Вебсайт: bizplanr.ai

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Bizplanr — це програмне забезпечення для бізнес-планування на основі штучного інтелекту, яке допомагає підприємцям і компаніям писати бізнес-плани, готові для інвесторів, за лічені хвилини! Незалежно від того, відкриваєте ви бізнес чи розвиваєте поточний, інструменти бізнес-планування та фінансового прогнозування Bizplanr закладають основу для успіху бізнесу. Наше програмне забезпечення допомогло понад 1000 власникам бізнесу або підприємцям скласти ідеальний бізнес-план. Крім того, вам не потрібно проходити тривалу процедуру написання бізнес-плану з Bizplanr. Вам просто потрібно відповісти на декілька простих питань, пов’язаних із бізнесом, дозволити ШІ написати ваш план і відредагувати його відповідно до ваших потреб. Вуаля, ваш план готовий!

Вебсайт: bizplanr.ai

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