Альтернативи - Bitreport
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
WorkJam
workjam.com
Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.
Repsly
repsly.com
Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Action Card
actioncardapp.com
Мобільний додаток Action Card оцифровує перевірки та контрольні списки ваших магазинів, допомагаючи оптимізувати роботу. Економте час на відвідування та належним чином дотримуйтеся стандартів бренду.
Pazo
gopazo.com
Відкрийте для себе Pazo: революція в управлінні роздрібними операціями Розкрийте весь потенціал ваших роздрібних операцій за допомогою Pazo, передового завдання та програмного забезпечення для керування SOP, якому довіряють тисячі клієнтів у всьому світі. Отримайте неперевершену видимість у своїх то...
Zenput
zenput.com
Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...
Jolt
jolt.com
Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...
Quant Retail
quantretail.com
Quant — хмарне рішення для управління торговою площею, категоріями товарів, планограмами, етикетками на полицях, автоматичним поповненням і фотодокументацією магазину. У Quant наші клієнти малюють і керують планами поверхів тисяч магазинів і публікують сотні тисяч планограм щороку.
Bindy
bindy.com
Програмне забезпечення Bindy Retail Execution Software допомагає брендам роздрібної торгівлі та гостинності виконувати стандарти та програми вчасно, у повному обсязі, на кожному місці. Підвищення ефективності за допомогою індивідуальних контрольних списків, фотографій і підписів, а також замкнутого ...
Progress Retail
progressretail.com
Створено роздрібними торговцями – для роздрібних торговців. Справжній універсальний магазин для роздрібних операцій і навчання: забезпечує динамічне навчання, керування завданнями та комунікацію з компанією. Платформа досвіду співробітників (EXP) у комплекті з відомою роздрібною освітою в сферах нав...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...