Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bitmovin Player» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Bitmovin надає адаптивну потокову інфраструктуру для видавців та інтеграторів відео. Найшвидше хмарне кодування та програвач HTML5. Відтворюйте відео будь-де.

Вебсайт: bitmovin.com

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