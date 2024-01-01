Bird Eats Bug

Bird Eats Bug

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Вебсайт: birdeatsbug.com

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Bird — це швейцарський армійський ніж інструментів для захоплення екрана. Дуже легко записувати екран, мікрофон, камеру, робити знімки екрана, показувати миттєві повтори. Це набагато швидше, ніж писати певні листи та скликати нараду. Ми також розробили спеціальні командні функції, як-от збір технічних журналів для звітів про помилки, вкладення файлів для надсилання рекламних пропозицій потенційним клієнтам або гнучкі інструменти керування проектами, як-от мітки, правонаступники та колекції.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: birdeatsbug.com

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