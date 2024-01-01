Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bird Eats Bug» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bird — це швейцарський армійський ніж інструментів для захоплення екрана. Дуже легко записувати екран, мікрофон, камеру, робити знімки екрана, показувати миттєві повтори. Це набагато швидше, ніж писати певні листи та скликати нараду. Ми також розробили спеціальні командні функції, як-от збір технічних журналів для звітів про помилки, вкладення файлів для надсилання рекламних пропозицій потенційним клієнтам або гнучкі інструменти керування проектами, як-от мітки, правонаступники та колекції.

Вебсайт: birdeatsbug.com

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