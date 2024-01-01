Bilflo

Bilflo

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Вебсайт: bilflo.com

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Bilflo розуміє необхідність інтегрованих рішень, а не наскрізних рішень. Bilflo було розроблено з відкритими API для інтеграції у вашу поточну бізнес-екосистему, поєднуючи ваш фронт-офіс (ATS, CRM) із бек-офісними процесами (управління часом, заробітна плата, бухгалтерський облік), усуваючи необхідність ручного введення даних у кількох місцях. Ваші найкращі інструменти та процеси бездоганно працюють разом. Bilflo консолідує та відстежує продажі та рекрутингову діяльність, консолідує час і тарифи з різних систем і уніфікує дані про продажі та валовий прибуток. З усіма цими даними в одному місці ви отримуєте точне уявлення про своїх підрядників, членів відділу продажів і стан організації. Bilflo вдосконалює вашу систему ATS - Спеціальна звітність і аналітика в режимі реального часу - Партнери з інтеграції обмеженого управління бек-офісами - Масовий імпорт хронометражу - Додавання користувальницьких елементів платіжних рахунків Bilflo допомагає з наступним: - Щотижнева обробка платіжної відомості (порівняння кількох робочих карток, відстеження витрат) ) - Забезпечення точності нарахування заробітної плати для непостійної робочої сили - Своєчасне та належне виставлення рахунків клієнтам із детальними часовими картками - Корисна бізнес-аналітика з точками даних у реальному часі, інтегрована в усі інструменти системи. - Масштабування ресурсів бек-офісу для підвищення продуктивності
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для виставлення рахунків

Вебсайт: bilflo.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Bill.com

Bill.com

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CentralBOS

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INNERGY

INNERGY

innergy.com

Mortar AI

Mortar AI

mortarai.com

Syncari

Syncari

syncari.com

Kinabase

Kinabase

kinabase.com

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