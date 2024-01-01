Bilflo розуміє необхідність інтегрованих рішень, а не наскрізних рішень. Bilflo було розроблено з відкритими API для інтеграції у вашу поточну бізнес-екосистему, поєднуючи ваш фронт-офіс (ATS, CRM) із бек-офісними процесами (управління часом, заробітна плата, бухгалтерський облік), усуваючи необхідність ручного введення даних у кількох місцях. Ваші найкращі інструменти та процеси бездоганно працюють разом. Bilflo консолідує та відстежує продажі та рекрутингову діяльність, консолідує час і тарифи з різних систем і уніфікує дані про продажі та валовий прибуток. З усіма цими даними в одному місці ви отримуєте точне уявлення про своїх підрядників, членів відділу продажів і стан організації. Bilflo вдосконалює вашу систему ATS - Спеціальна звітність і аналітика в режимі реального часу - Партнери з інтеграції обмеженого управління бек-офісами - Масовий імпорт хронометражу - Додавання користувальницьких елементів платіжних рахунків Bilflo допомагає з наступним: - Щотижнева обробка платіжної відомості (порівняння кількох робочих карток, відстеження витрат) ) - Забезпечення точності нарахування заробітної плати для непостійної робочої сили - Своєчасне та належне виставлення рахунків клієнтам із детальними часовими картками - Корисна бізнес-аналітика з точками даних у реальному часі, інтегрована в усі інструменти системи. - Масштабування ресурсів бек-офісу для підвищення продуктивності

Вебсайт: bilflo.com

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