Bikky

Bikky

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: bikky.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bikky» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Grow your restaurant faster with guest data. The restaurant CDP that helps you accelerate comp sales by measuring how every marketing, menu, and operational decision impacts your guests.

Вебсайт: bikky.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bikky». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

MENU TIGER

MENU TIGER

menu.qrcode-tiger.com

Yelp Guest Manager

Yelp Guest Manager

restaurants.yelp.com

BevSpot

BevSpot

bevspot.com

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lets.events

Lets.events

lets.events

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

Dinesurf

Dinesurf

dinesurf.com

Adentro

Adentro

adentro.com

SinglePlatform

SinglePlatform

tripadvisor.com

Yelp Reservations

Yelp Reservations

yelpreservations.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності