BigSpeak — це багатофункціональне програмне забезпечення для перетворення тексту в голос і голосу в текст, доступне онлайн. Основні можливості BigSpeak передбачають перетворення письмового тексту у високоякісне, реалістичне звучання звуку різними мовами. Він використовує вдосконалені алгоритми машинного навчання для генерації синтетичних голосів і підтримує переклад з кількох мов, щоб допомогти подолати лінгвістичні бар’єри. Функція «Мова в текст» додатково дає змогу користувачам перетворювати розмовну мову в письмовий текст, що полегшує створення транскрипцій із аудіовхідних даних. Крім того, BigSpeak пропонує функцію «Клонування голосу», що дозволяє користувачам створювати голоси, які імітують певний звук або шаблон мовлення для унікальних аудіовиходів. Реалізовано додаткову функцію «Текст у відео», яка може створювати відео, створені штучним інтелектом, з текстових вводів користувачів. BigSpeak забезпечує високий рівень безпеки даних, оскільки всі оброблені дані шифруються та безпечно зберігаються в хмарі. Розширені параметри редагування дають змогу користувачам економити час і зусилля, редагуючи наявні результати замість повторного запуску процесу. Присутній трекер прогресу для моніторингу та перегляду історії роботи. Сервіс BigSpeak можна використовувати для широкого спектру програм, включаючи створення аудіокниг, генерування голосів для різних сценаріїв тощо.

Вебсайт: bigspeak.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BigSpeak AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.