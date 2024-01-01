Альтернативи - BeyondWords
Anyword
anyword.com
Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.
Persado
persado.com
Корпоративна мовна платформа Persado, створена за допомогою штучного інтелекту, надає високопродуктивний вміст більш ніж у 9 разів із 10.
textengine.io
textengine.io
textengine.io is the self-service SaaS platform from Retresco that automatically transforms structured data into text. The platform is powered by AI-based Natural Language Generation (NLG) technology that allows users to generate unique, reliable and 100% accurate content. textengine.io can generat...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI is driving GenAI adoption at Enterprises. We're backed by Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars & other notable investors TuneChat: Our chat app powered by open source models TuneStudio: Our playground for devs to finetune & deploy LLMs ChainFury: Our open sou...
Arria NLG
arria.com
Відчуйте, як Natural Language Generation може негайно вплинути на операційну ефективність і економію в усьому підприємстві.
Phrasee
phrasee.co
Phrasee надає створений штучним інтелектом вміст бренду з елементами керування й оптимізацією корпоративного рівня.