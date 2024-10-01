Альтернативи - BetterUp
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зуст...
Metaview
metaview.ai
Зробіть кожне інтерв’ю неймовірним. Розширюючи свої команди, неможливо забезпечити послідовність і високу якість співбесід. Metaview надає унікальні дані та аналітику, а також практичний зворотний зв’язок, щоб допомогти інтерв’юерам удосконалитися. Результатом є щасливіші кандидати, менша упереджен...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням кошті...
Vagaro
vagaro.com
Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, догляд за шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!
Simplero
simplero.com
Simplero допомагає тренерам і розробникам знань будувати бізнес і життя, які вони люблять, спрощуючи стек програмного забезпечення до однієї веселої та легкої у використанні платформи, щоб вони могли розвивати значущі стосунки зі своїми клієнтами. Від створення курсів, створення веб-сайтів і надсила...
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...
InterviewAI
interviewai.io
Проводьте кращі співбесіди за допомогою запитань на основі штучного інтелекту. Оптимізуйте процес співбесіди за допомогою InterviewAI. Наша платформа на основі штучного інтелекту генерує індивідуальні запитання для співбесіди в режимі реального часу, що полегшує проведення ефективних та ефективних ...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
Wonsulting
wonsulting.com
Ваш пошук роботи на ШІ за допомогою резюме та мережевого ШІ. Будьте більшими, заробляйте більше швидше, ніж будь-коли, завдяки зростаючому набору інструментів пошуку роботи на основі штучного інтелекту.
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового пот...
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платфо...
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — це платформа пошуку та управління роботою, яка пропонує різноманітні безкоштовні інструменти для спрощення та прискорення процесу пошуку роботи. Ці інструменти створені галузевими експертами з великих технологічних компаній (FAANG+) і включають інструмент огляду LinkedIn, який може збіл...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...
Speexx
speexx.com
Speexx — це топ-20 Edtech компанії за версією Time Magazine і провідна платформа для розвитку людей у цифровому робочому місці. Платформа побудована на новітніх технологіях і глобальній мережі найкращих інструкторів і коучів для надання корпоративних мовних тренінгів, бізнес-тренінгів, наставництв...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — це платформа наставництва, яка об’єднує засновників, маркетологів, спеціалістів із розвитку та професіоналів із продуктів із досвідченими наставниками з різних галузей. За фіксовану місячну плату користувачі можуть отримати доступ до необмеженої кількості індивідуальних сеансів, причо...
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію ...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor пропонує організаціям і корпораціям доступ до фірмової настроюваної онлайн-програми наставництва. Наша передова та продумана технологія наставництва поєднується з персоналізованим управлінням проектами, консультаціями та підтримкою для створення успішного рішення для наставництва.
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...
Instahyre
instahyre.com
Шукайте та подавайте заявки на роботу в понад 10 000 провідних компаній. Знайдіть високооплачувану роботу в сферах ІТ, програмного забезпечення, продажів, маркетингу, операцій, фінансів тощо. Найміть кращих талантів.
Paperbell
paperbell.com
Ми — нове програмне забезпечення, яке керує вашим коучинговим бізнесом. Платежі, контракти, планування та адміністрування – усе в одному місці.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — це інструмент рекрутингу за допомогою штучного інтелекту, призначений для пошуку пасивних кандидатів, що дозволяє рекрутерам більше зосереджуватися на досвіді кандидата, а не на процесі пошуку. Це програмне забезпечення допомагає залучати недостатньо представлених талантів і пропонує перс...
Eightfold AI
eightfold.ai
Лідируюча на ринку платформа Talent Intelligence від Eightfold AI допомагає організаціям утримувати найкращих виконавців, підвищувати кваліфікацію та перекваліфіковувати свою робочу силу, ефективно залучати таланти та досягати цілей різноманітності. Запатентована платформа глибокого навчання штучног...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — це цифрова коучингова платформа, розроблена для професіоналів у сфері послуг, таких як тренери, консультанти, терапевти та тренери. З Simply.Coach ви можете: 1. Оцифрувати свої операції Заощадити до 30% часу, витраченого на адміністративну роботу! 2. Покращуйте клієнтський досвід: зав...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — це комплексна платформа для автоматизації підбору персоналу, створена для вирішення різноманітних завдань підбору персоналу. Інструмент інтегрує автоматизацію та інтелект на кожному етапі процесу найму. Створений для великого обсягу найму, він оптимізує процес масштабування команд за ко...