Better Dwelling є найбільшим у Канаді незалежним інформаційним агентством у сфері житла, і ми здобули цю відзнаку за дуже короткий час. Ми пропонуємо збалансовану перспективу, що базується на даних, щоб допомогти представникам тисячоліть зрозуміти складні проблеми, пов’язані з житлом — тему, яка впливає на всіх нас. Хоча ми досить молоді, наша читацька аудиторія швидко зросла, доводячи, що в Канаді існує потреба в журналістиці, орієнтованій на дані.

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