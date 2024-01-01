Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Beta Testing» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

BetaTesting надає послуги тестування в реальному світі спільнотою з понад 200 000 користувачів у всьому світі. Наша платформа дозволяє стартапам і великим компаніям розробляти тести для збору відгуків, звітів про помилки, відео про зручність використання та реальних даних користувачів протягом одного сеансу або багатотижневих ітерацій. Наша команда також надає повністю керовані послуги, включаючи тестування та проектування, керування проектами та аналіз даних, щоб допомогти нашим клієнтам створювати кращі апаратні та програмні продукти.

Вебсайт: betatesting.com

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