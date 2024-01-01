Beta Testing

Beta Testing

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Вебсайт: betatesting.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Beta Testing» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BetaTesting надає послуги тестування в реальному світі спільнотою з понад 200 000 користувачів у всьому світі. Наша платформа дозволяє стартапам і великим компаніям розробляти тести для збору відгуків, звітів про помилки, відео про зручність використання та реальних даних користувачів протягом одного сеансу або багатотижневих ітерацій. Наша команда також надає повністю керовані послуги, включаючи тестування та проектування, керування проектами та аналіз даних, щоб допомогти нашим клієнтам створювати кращі апаратні та програмні продукти.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: betatesting.com

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Альтернативи

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UserTesting

UserTesting

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

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