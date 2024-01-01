Альтернативи - BET+
Netflix
netflix.com
Дивіться фільми та телешоу Netflix онлайн або транслюйте прямо на смарт-телевізор, ігрову консоль, ПК, Mac, мобільний телефон, планшет тощо.
HiTV
gohitv.com
Дивіться онлайн безкоштовно останні корейські драми з HD англійськими субтитрами. Дивіться найшвидше оновлені корейські драми у всій мережі. Підтримується кілька пристроїв. Насолоджуйтесь найкращими враженнями від перегляду на HiTV.
Disney+
disneyplus.com
Будьте в курсі Disney+: найкраще місце для трансляції фільмів і шоу від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic.
Loklok
loklok.com
Loklok — це універсальна платформа потокового відео для перегляду телешоу, фільмів, анімації з усього світу! З великою різноманітністю ексклюзивних фільмів ви можете вибрати багатомовні субтитри та якість зображення Ultra-HD 4k, щодня виходять популярні нові фільми! - loklok
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema – дивіться улюблені телевізійні шоу, фільми, дитячі, музичні відео – гінді, тамільська, бенгальська, каннада, маратхі, бходжпурі з кольорами, Sony, Zee, MTV, Disney у HD.
Amazon Prime Video
primevideo.com
Насолоджуйтесь ексклюзивними Amazon Originals, а також популярними фільмами та телешоу. Дивіться в будь-який час і в будь-якому місці. Почніть безкоштовну пробну версію.
Crunchyroll
crunchyroll.com
Crunchyroll, Inc. — американський дистриб’ютор, видавець і ліцензійна компанія, що займається трансляцією аніме, манги та дорами. Заснований у 2006 році групою випускників Каліфорнійського університету в Берклі, канал дистрибуції та партнерська програма Crunchyroll надає вміст 70 мільйонам зареєстро...
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar — це найбільша в Індії платформа потокового передавання преміум-класу з понад 100 000 годин драм і фільмів 17 мовами, а також трансляціями всіх великих світових спортивних подій.
MX Player
mxplayer.in
Одна з найкращих платформ OTT в Індії, MX Player – це безкоштовна служба потокового відео, якою ви можете користуватися на своєму ноутбуці, телевізорі, мобільному телефоні та інших розумних пристроях.
DStv Now
now.dstv.com
Дивіться DStv онлайн. Транслюйте спортивні трансляції в прямому ефірі, переглядайте улюблені телешоу, фільми та дитячі шоу на мобільному телефоні, веб-браузері, смарт-телевізорі тощо.
SonyLIV
sonyliv.com
SonyLIV — це індійська потокова платформа Freemium, яка належить Sony Pictures Networks India. SonyLIV був представлений у 2013 році як перша служба OTT в Індії. як сервіс потокового передавання, він передає контент зі своїх локальних мереж, включаючи фільми, телесеріали, спортивні матчі в прямому е...
Hulu
hulu.com
Дивіться телепередачі та фільми онлайн. Транслюйте телесеріали South Park, Empire, SNL, Modern Family і популярні фільми на своїх улюблених пристроях. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз. Скасувати будь-коли.
HBO Max
hbomax.com
Привітайтеся з HBO Max, потоковою платформою, яка об’єднує весь HBO разом із ще більшою кількістю ваших улюблених фільмів і серіалів, а також нові Max Originals.
Showmax
showmax.com
Showmax — це онлайн-служба відео на вимогу за підпискою, яка була запущена в Південній Африці 19 серпня 2015 року. Showmax використовує стратегію локалізації, щоб протистояти визнаним конкурентам відео на вимогу, зосереджуючись на місцевому вмісті та партнерстві з операторами мобільного зв’язку.
Peacock TV
peacocktv.com
Дивіться телешоу та фільми онлайн разом з Peacock. Транслюйте культові шоу та фільми, ексклюзивні оригінали Peacock, живі новини та спорт тощо.
Shahid
shahid.mbc.net
Shahid - ﺷﺎﻫﺪ, ваша платформа преміум-класу для широкого спектру найкращих оригіналів арабською мовою, ексклюзивних серіалів і прем’єр фільмів, прямого телебачення тощо.
ZEE5
zee5.com
Дивіться прем’єри своїх улюблених епізодів телешоу за день до телетрансляції на ZEE5 та досліджуйте блокбастери, понад 100 оригінальних матеріалів, музичні відео, телеканали в прямому ефірі, новини у HD-якості та мовою на ваш вибір.
SkyShowtime
skyshowtime.com
SkyShowtime – це абсолютно новий потоковий сервіс із ексклюзивними фільмами та серіалами. SkyShowtime – це абсолютно нова служба потокового передавання, яка є новою домівкою для розважальних блокбастерів. Унікальний каталог, наповнений захоплюючим і захоплюючим вмістом, включаючи нові та ексклюзивн...
Tubi
tubitv.com
Дивіться безкоштовні фільми та телешоу онлайн у форматі HD на будь-якому пристрої. Tubi - безкоштовна трансляція фільмів і ТБ.
Rakuten Viki
viki.com
Дивіться азіатські телешоу та фільми онлайн БЕЗКОШТОВНО! Корейські драми, китайські драми, тайванські драми, японські драми, новини та події Kpop і Kdrama від Soompi, а також оригінальні постановки – із субтитрами англійською та іншими мовами.
Max
max.com
Макс – це той, хто дивиться HBO, хіт-серіали, фільми, реаліті-шоу тощо. Це все тут. Культовий серіал, фільми, відзначені нагородами, свіжі оригінали та сімейні улюблені фільми про Гаррі Поттера, Всесвіт DC і HBO. Відкрийте для себе найкращі розваги для будь-якого настрою. Представляємо Макса – того...
WeTV
wetv.vip
Нарешті тут можна подивитися оригінальні та популярні шоу, драми та вар’єте! WeTV представляє вибрані та найпопулярніші шоу та драми, які ви можете транслювати з преміум-класом.
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ — це американський сервіс потокової передплати, який належить і управляється компанією Apple Inc. Запущений 1 листопада 2019 року, він пропонує добірку оригінальних фільмів і телесеріалів Apple Originals.
Kayo Sports
kayosports.com.au
Kayo Sports — це послуга підписки на трансляцію потокового відео, доступна в Австралії, що належить Streamotion (дочірній компанії Foxtel). Послуга пропонує спортивні трансляції в прямому ефірі та на замовлення від Fox Sports, ESPN, beIN Sports і Racing.com.
iQIYI
iq.com
iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — це провідний у світі веб-сайт потокового передавання фільмів і відео, який пропонує послуги OTT, зокрема різноманітні телесеріали, фільми, шоу, анімацію та інший якісний вміст. Наш чудовий контент і послуги дозволяють дивитися досхочу в будь-який час і в будь-якому місці.
MUBI
mubi.com
Дивіться справді чудове кіно. Де б ти не був. Без реклами. Коли-небудь. Від нових директорів до лауреатів. Красиві, цікаві, неймовірні фільми — кожен день новий фільм. Транслюйте зараз. Завантажте, щоб дивитися офлайн. Почніть безкоштовну 7-денну пробну версію зараз.
Viu
viu.com
Viu є гонконзьким постачальником потокового потокового відео від Viu International Ltd, компанії PCCW Group.
discovery+
discoveryplus.com
Discovery+ (вимовляється Discovery Plus; стилізовано як Discovery+) — це сервіс потокового передавання, що належить Discovery, Inc. Сервіс зосереджується на фактичних програмах, зібраних із бібліотек основних брендів каналів Discovery, а також оригінальних серіалів (часто передбачають побічні дії іс...
fuboTV
fubo.tv
Дивіться НФЛ, МЛБ, НБА, НХЛ, НАСКАР, студентський футбол NCAA, студентський баскетбол NCAA, футбол MLS, відбіркові матчі Чемпіонату світу з футболу, Лігу чемпіонів, Англійську Прем'єр-лігу, ЛаЛігу, Бундеслігу тощо в прямому ефірі. Крім того, дивіться відомі телевізійні серіали, новини в прямому ефір...
Stan.
stan.com.au
Stan — це провідний місцевий потоковий сервіс Австралії, який пропонує необмежений доступ до тисяч годин телевізійних шоу, фільмів і оригінальної продукції з усього світу. Розпочніть 30-денну безкоштовну пробну версію без реклами та контрактів із блокуванням. Дивіться Стена в будь-який час і будь-де...