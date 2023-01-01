Bellroy — це австралійський бренд аксесуарів, який виготовляє товари для перенесення, зокрема сумки, фоліанти, гаманці, сумки, чохли для мобільних телефонів і чохли для ключів. Це сертифікована корпорація B.

Вебсайт: bellroy.com

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